Meghalt Richard M. Sherman világhírű zeneszerző

- írja a Metro.

Mary Poppins and It's a Small World songwriter Richard M. Sherman dies aged 95



Read more 👉 https://t.co/fSGA1ibZYa — Willa Mathias (@willa30645) May 26, 2024

A művész testvérével együtt készítette a Mary Poppins-musical zenéjét, de A dzsungel könyve Trust in Me és a Csodakocsi Truly Scrumptious című dalát is ők szerezték.