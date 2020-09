Egyre gyakoribbá válik Franciaországban, hogy szélsőséges, radikális férfiak - a közszolgálati francia médiumok megkerülik, hogy ezek a nőgyűlölő radikálisok iszlamisták - összevernek nőket pusztán azért, mert szerintük túlságosan rövid a szoknyájuk. Párizs tizennyolcadik kerületében, a Sacré-Coeur szomszédságában sötétedés után már félnek a nők, rendszeresen megalázzák, vagy éppen megütik őket. Gyakran középkorú nőket is, volt, akit összevissza rugdostak. De Strasbourgban és Mulhouse-ban is egyre több a támadás a miniszoknyás nők ellen. Csak ezen a héten kettő is volt.