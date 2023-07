Ráadásul ha az ukrán hadsereg rövid időn belül nem mutat fel döntő eredményt, a Nyugat is belefárad a támogatásába – írta a portál Robert Clark, a Civitas nevű brit civil szervezet védelmi és biztonságpolitikai igazgatójának elemzése alapján.

Clark hangsúlyozza, a most következő hét fordulópontot hoz az ukrán ellentámadásban és talán a háborúban is. Mivel a jelek szerint az ukrán csapatok áttörték a megerősített orosz védelem első vonalát keleten és délen, ezzel talán a Krím felé is út nyílik.

Ez már csak azért sem lesz könnyű, mert a katonák már eddig is a világ egyik legjobban aláaknázott területén haladtak, becslések szerint átlagosan minden négyzetkilométert 1500 gyalogsági és páncéltörő akna hálóz be, a lövészárkokban pedig az orosz hadsereg legjobbjai ülnek.

Ukrajnának most mindenképpen ki kell használnia a helyzetet, az ukrán katonáknak pedig kemény harcokat kell vívniuk, hogy elérjék a tengert, és közben visszafoglalják az oroszok tartotta, kulcsfontosságú Tomak és Melitopol városokat.