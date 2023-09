Mostanra gyakorlatilag biztossá vált - újabb és újabb vizsgálatok igazolják - hogy Ukrajna robbantotta fel az Északi Áramlat gázvezetéket. Legutóbb a Der Spiegel közölt erről tényfeltáró cikket. A robbanások miatt több szivárgás is keletkezett a vezetékekben, amelyeket azért építettek, hogy orosz gázt szállítsanak Németországba. Akkor a vezető nyugati lapok azonnal - mindenfajta bizonyíték nélkül - Oroszországot vádolták (holott semmilyen érdekük nem fűződött hozzá), a hatóságok azonban nem voltak hajlandóak valódi vizsgálatot indítani. A 2022 szeptemberében történt terrortámadásnak mind a mai napig semmi következménye nincs, a németek feltűnően és meglehetősen gyáván hallgatnak róla. Úgy tűnik, Scholz és kormánya (valószínűleg amerikai követelésre) mindent megtesz azért, hogy eltussoljon egy Németországot ért terrortámadást.

2022 szeptemberében több Északi Áramlat-vezetéket is felrobbantottak a Balti-tengeren. A német média többször is arról számolt be, hogy a támadásban egy hatfős, ukrajnai és lengyelországi kapcsolatokkal rendelkező csoport vett részt.

A jelentések szerint az „Andromeda" nevű vitorlás jachtot, amellyel az elkövetők a robbantások helyszínére utaztak, egy lengyel utazási irodán keresztül bérelték. Az „Andromeda" jachton több szemtanú szerint is 5 férfi és 1 nő utazott, és a mindössze 15,57 méter hosszú hajót egy moldovai férfi román útlevelének segítségével vették bérbe.

Az útlevélen azonban nem a tulajdonos, hanem egy, az ukrán 93. gépesített brigádban szóló férfi képe szerepelt,

akinek egykori párja és gyermeke is Németországban él jelenleg.

A Északi Áramlat szabotőrei egy jelentés szerint a támadás előtt és után Ukrajnában tartózkodtak.

Minden jel arra mutat, hogy az ukrán erők a másik vezetéket is fel akarták robbantani, csak a zavaros vízben rossz helyre rakták a bombát.

Elképzelhetetlen, hogy egy ilyen terrortámadást az ukrán vezetés tudta nélkül végre tudjanak hajtani.

Az sem elképzelhetetlen, hogy az Egyesült Államok felbujtóként vagy közreműködőként részt vett a robbantások kitervelésében és végrehajtásában, legalábbis erre utalnak Seymour Hersh neves amerikai oknyomozó újságíró korábbi cikkei.

Számos adat és nyom elemzése során a nyomozóhatóságok és az oknyomozók arra jutottak, hogy a szabotőrök a közel egy évvel ezelőtti támadás után Ukrajnába menekültek.

A Szövetségi Bűnügyi Hivatal és a Szövetségi Rendőrség nyomozói is az IP-címek és más adatok elemzése után arra a következtetésre jutottak, hogy a gyanúsítottak a szabotázs előtt és után Ukrajnában tartózkodtak, és onnan kommunikáltak. Az adatok elemzése meglehetősen egyértelmű képet adott ebben a tekintetben - számol be a Der Spiegel biztonsági körökre hivatkozva.

Ezeket az adatokat azonban a német hatóságok egészen elképesztő módon nem hozzák nyilvánosságra.

Az már korábban kiderült, hogy a holland titkosszolgálatok hónapokkal előre figyelmeztették a CIA-t a készülő ukrán terrortámadásra, ezt holland lapok hozták nyilvánosságra. Az amerikai média most azt állítja, hogy a CIA figyelmeztette az ukránokat, hogy óvakodjanak a robbantástól, nehezen hihető azonban, hogy a határozott amerikai figyelmeztetés ellenére végre merték hajtani a terrortámadást.

A bizonyítékok ellenére a német kormány, az élén Scholz kancellárral, megdöbbentő módon hallgat - ami egészen elképesztő.

Az Északi Áramlat felrobbantása olyan terrorcselekmény, amire a világháború óta nem volt példa. A nyomozás elhúzódása pedig azt üzeni a világ többi részének, hogy egy ilyen volumenű akciót is büntetlenül meg lehet úszni. Arról nem is beszélve, hogy a hallgatás az európai polgárokat is teljesen kiszolgáltatottá teszi a politikailag motivált, spekulatív újságcikkeknek

- mondta Hortay Olivér a Facebookra feltöltött videójában.

A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője hozzátette: ha igaz, amit a Spiegel ír, az azt jelenti, hogy a német kormány másfél éve olyan országnak küld fegyvereket, amely megtámadta a kritikus infrastruktúráját.