A Cyprus Times című lap szombati tudósítása szerint mintegy 350 álarcos jobboldali tüntető kezdett randalírozni. A rendbontások során kifejezetten bevándorlók által fenntartott boltokat támadtak meg. A rendőrség könnygázt vetett be, és 13 embert őrizetbe vett. A dulakodásban öten megsérültek.

Hasonló rendbontások voltak már a múlt hét végén is Hloraka településen, ahol különösen nagy a feszültség a helyiek és az ott élő migránsok között.A ciprusi hatóságok korábban több alkalommal is felhívták a figyelmet arra, hogy az illegális bevándorlók már a népesség 6 százalékát teszik ki a földközi-tengeri szigeten, ami arányaiban több mint ötszöröse az uniós átlagnak.

A menekülttáborok megteltek, sok helyen gettók kezdtek kialakulni, ahol nehéz körülmények között élnek az emberek.Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi államfő szombaton újságíróknak azt mondta, a péntek esti "szégyenteljes" limassoli rendbontás "olyan kisstílű bűnözők műve volt, akiknek nincs igazán közük a migrációs helyzethez". Az elnök szerint nem szabad összemosni a bevándorlással kapcsolatos problémákat a randalírozók ügyével.

Hrisztodulidesz azt állítja, az utóbbi hat hónapban sikerült jelentősen csökkenteni a szigetre érkező illegális bevándorlók számát, felgyorsítani a menedékkérelmek feldolgozását, illetve növelni a hazatelepítések számát is.