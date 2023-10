Ahogyan a tegnapi, tartományi választásokkal kapcsolatban megírtuk, két gazdaságilag és politikailag országos szinten is meghatározó német tartományban, Bajorországban és Hessenben tartottak választásokat vasárnap. A tét az volt, hogy a jelenlegi, közlekedésilámpa-koalíciónak is hívott (piros-sárga-zöld színeiknek köszönhetően) német kormánypártok, a szociáldemokrata Olaf Scholz vezetésével a választók elégedetlensége ellenére is megtartják-e vezető szerepüket a tartományokban, vagy hallatják hangjukat a németek is, változást követelve a háború- és bevándorláspárti német politikában.

Az eredmények azt jelzik, a jobboldal borította az eddigi trendet, a bajorországi és hesseni választások eredményei a szociáldemokrata kormánykoalícióval szembeni elégedetlenséget mutatják,

ugyanis a jobboldali Alternatíva Németországnak (Afd) nagy sikereket ért el mindkét tartományban. Bajorországban a harmadik politikai erővé vált, míg Hessenben a második legerősebb formáció lett - ahogyan a ZDF német állami csatorna is írja és mutatja. Különösen figyelemfelhívó az eredményük abból a szempontból, hogy már nemcsak az egykori kelet-németországi területeken tudnak eredményeket elérni, hanem már a nyugati országrészben is előretörtek.

Ezek alapján nyilvánvaló, hogy Olaf Scholz megbukott, egyértelműen elvárható lenne a lemondása, amire azonban, ismerve a balliberális viselkedést, valószínűleg nem kerül sor.

Ezekben a tartományokban egyébként a hagyományosan erős néppártok CSU (Bajoroszág) és CDU (Hessen) megőrizték szokásos választási eredményeiket, sőt kissé növelték is szavazataik számát a szociáldemokrata kormánykoalíció kárára, így idén is ők a győztesei a tartományi választásoknak.

Mindenképpen meg kell említeni az FW (Freie Wähler - Szabad Választók) eredményét, amely a második erővé nőtte ki magát Bajorországban polgári konzervatív politizálásával.

A bajor eredmények:

A hesseni eredmények:

Látható, hogy a német kormánypártok nagyot buktak a választásokon, a liberális FDP Hessenben a parlamentbe jutási küszöbön (5%) táncolt éjszaka, míg Bajorországban meg sem közelítette a bejutási küszöb 5%-át.

Az SPD (Olaf Scholz pártja) Hessenben eddigi legrosszabb eredményét érte el, és a zöldek is a várakozásuk alatt szerepeltek - mindössze a negyedik helyeket szerezték meg.

A következő napok természetesen a végleges eredmények függvényében a tartományi vezetés kialakításának tárgyalásaival fognak telni, azonban a választásoknak komolyabb hatásai lehetnek magára a német kormánykoalícióra is, sőt a német közpolitika hangsúlyváltozásait is hozhatják.

A német szövetségi kormánykoalíciót már most is gyakran sújtják belharcok, különösen a Zöldek és az FDP között

– amelyek sok tekintetben ideológiai ellentétek. A koalíciós pártok rossz végeredménye még tovább ronthatja a viszályt, mivel mindegyik párt igyekszik megerősíteni támogatási bázisát - írja a Politico.

Hozzáteszik: "Az SPD egykori fellegvárának számító Hessenben a szociáldemokraták kínos vereséget szenvedtek, az előrejelzések szerint a szavazatok mindössze 15,1 százalékát szerezték meg. A veszteség annál is kínosabb a párt számára, mert a tartományi jelölt Scholz szövetségi belügyminisztere, Nancy Faeser egy beszédében „nagyon kiábrándítónak" nevezte az eredményt.

Ilyen gyenge eredménnyel most sokan azon spekulálnak, hogy Faeser meg tudja-e tartani belügyminiszteri állását. Scholz kancellár valószínűleg nyomást fog gyakorolni arra vonatkozóan, hogy átfogó változtatásokat hajtson végre pártja és koalíciója sorsának megfordítása érdekében.

Nem tudni egyelőre, milyen változások várhatók a német politikában, ha egyáltalán felső szinten lesznek, de az megállapítható, hogy a németeknek elegük van a bevándorláspárti, háborúpárti politikából, a romló gazdasági mutatók hatásait kezdik megérezni az emberek és valami mást szeretnének.