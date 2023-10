2023. októberében Orbán Viktor delegációjának tagjaként részt vehettem a pekingi Új Selyemút, az Egy övezet, egy út (Belt and Road Initiative, BRI) tizedik születésnapján tartott nemzetközi seregszemlén. Ezt megelőzően még soha nem jártam Kínában, annak ellenére, hogy több tucat Kínával, elsősorban a történelmével foglalkozó könyvet elolvastam és többször írtam is róla, eddig nem volt alkalmam személyes tapasztalatokkal szembesíteni mindazt, amit erről a hatalmas országról tudni véltem. Most is csak egy-két benyomást gyűjtöttem és néhány felületes megfigyelést tettem, egyrészt, mert csak Pekingben és Sencsenben voltam, másrészt a hivatalos programok sűrűsége és az óriási távolságok beszűkítették azt a terepet, ahol egyáltalán megfordultam, amit láthattam.

Peking kék éggel és nagyon barátságos, a legszebb vénasszonyok nyarának megfelelő időjárással fogadott. Nyilván a delegációk számára lezárt és talán részben ki is ürített város miatt nem tapasztaltuk meg a szmogot, a rossz levegőt. És persze nyüzsgő embertömeget sem láttam, autóforgalmat is csak nagyon korlátozottan. 130 delegáció esetében ez persze természetes. Pekingben csak a legbelsőbb belvárosban fordultunk meg és konvojunk csak főutakon haladt. A város patyolattiszta volt, a delegációk zavartalan haladása miatt várakozásra kényszerített emberek barátságosak voltak, nem tűntek türelmetlennek. Mindez eltért attól a Tokióban és Szöulban megtapasztalt sietős és feszülten ideges, türelmetlen légkörtől, amit ott szinte mellbevágóan megéltem. Ott mindenki rohant, hogy ne késsen el, mindenki nagyon elfoglalt és fontossága tudatában volt. Itt kedvességet, jól szervezettséget és csapatmunkát láttam. Valami olyan nyugalmat, ami abból ered, hogy mindenki szem a láncban, mindenki tudja a dolgát, és mindaddig, amíg minden tervszerűen megy és semmilyen zavaró tényező nem merül fel, gördülékeny, magától értetődőséggel teszik a dolgukat. A spontaneitás ugyanis nem az erősségük.

Minket mindenhol kitüntetett figyelemmel és tisztelettel fogadtak. Miközben nem vagyunk akkorák, mint egy közepes kínai város, szemmagasságban tárgyaltak velünk, egyenrangú felekként. Ezt Nyugaton soha nem tapasztaltam. Ott mindig az volt az üzenet, hogy érezzük magunkat megtisztelve, hogy egyáltalán ott lehetünk, hogy szóba állnak velünk, de ne higgyük, hogy ez azt jelenti, hogy kinyithatjuk a szánkat.

Amit, többek között meg kellene a kínaiaktól tanulnunk, az az alázat, az odafigyelés, a kedvesség, a gesztusok, ahogy megtisztelik a másikat, egyenrangú félként kezelik, annak ellenére, hogy kisebb, szegényebb, kiszolgáltatottabb náluk.

Orbán Viktorral tárgyalt Li Csiang miniszterelnök, aki díszebédet adott a tiszteletére, fogadta Hszi Csin-ping elnök, Kína és a világ legnagyobb bankjának, az ICBC-nek az elnöke, két másik óriásbank: a China Construction Bank és a Bank of China elnöke, a BYD elektromos autógyár, ami a világelső, és a Huawei alapító elnökei. Mindenhol a legmagasabb szinten üdvözölték, tárgyaltak vele, mégpedig érdemben, igazi eszmecserét folytatva, és ezeknek a találkozásoknak mindegyikén ott volt a politikai, a pénzügyi és a gazdasági élet vezérkara.

Hszi elnök miniszterelnök urat régi barátjaként üdvözölte, felidézve, hogy 2009-ben találkoztak először, amikor ő még alelnök volt, Orbán Viktor pedig az ellenzék legnagyobb pártját vezette. A kínai tárgyaló felek nagyon fegyelmezettek, felkészültek voltak és érdemi kérdésekre érdemi válaszokat adtak. Ebben mi sem okoztunk csalódást nekik.

Az írást teljes terjedelmében a Látószög blogon olvashatják a linkre kattintva.