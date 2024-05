Egy hullaházban találtak rá a gyönyörű modellre, aki rejtélyes körülmények között tűnt el

Kaikan miután elhagyta szülőföldjét, Bahreinben megismerkedett egy arab férfival, akivel aztán párkapcsolata is lett. Minden jónak tűnt, ugyanis a közösségi médiás posztjai alapján a lány boldog volt, és még a családját is tudta segíteni anyagilag. Azonban hirtelen történt valami, a nő ugyanis 2023 áprilisában posztolt utoljára, ezt követően pedig se a barátai, se a családja nem tudta őt elérni. A hozzátartozói nem értették, hogy valójában mi történhetett, ezért a családja a bahreini nagykövetséghez fordult az ügyben – számolt be a Daily Star.

A bahreini nagykövetség azonban csak egy év után válaszolt a család megkeresésére, április 18-án közölték, hogy a fiatal nő holttestét egész idő alatt egy hullaházban tárolták.

A délkelet-ázsiai nőt a lábán lévő tetoválásról sikerült azonosítani. A nő holtteste a Salmaniya egészségügyi komplexum hullaházában volt elhelyezve.

Halálának okaként „alkoholmérgezés miatti akut tüdő- és szívelégtelenséget" állapítottak meg.

Kaikan családja most segítséget kért a holttest hazaszállításához, ez ugyanis egy kifejezetten drága eljárás, ha valaki nem rendelkezik a megfelelő biztosítással. A család úgy gondolja, hogy a lány hivatalos halálának oka némi gyanúra ad okot.

Kaikan nővére, Suthida Ngernthaworn egy április 19-i online posztban így nyilatkozott: „A nővérem körülbelül két-három éve kezdett dolgozni Bahreinben, és ott talált egy arab barátot. Azonban tavaly április óta nem tudtuk felvenni vele a kapcsolatot. Családunk felkereste a bahreini thai nagykövetséget, és csak ebben a hónapban április 18-án értesítettek minket arról, hogy Kaikan meghalt.

A bahreini nagykövetség az alkoholmérgezést írta le, mint a halál oka, de a testéről készült képeken zúzódások voltak. A holttestét nem tudtuk visszahozni, mert költséges a hazaszállítás. De anyukám is szeretné, ha az ügyet újra megnyitnák, és a holttesten boncolást végeznének.

A család segítséget kért Paveena Hongsakultól, egy thaiföldi női és gyermeki jótékonysági szervezet alapítójától is. Paveena elmondta, hogy segítséget kért a Konzuli Ügyek Minisztériumának főigazgatójától és a külföldön élő thai állampolgárok védelmével foglalkozó osztály igazgatójától is, hogy segítsenek Kaikan holttestének visszaszállításában.

A nő gondoskodott arról, hogy a újra megvizsgálják Kaikan halálának okát. Paveena egy sajtótájékoztatón azt mondta: