Pokoli állapotok uralkodnak Ukrajnában a kényszersorozások miatt - videó

Újabb két, a katonai mozgósítás elől menekülő férfi holttestét vetette partra a Tisza Husztnál, a folyó kárpátaljai szakaszán – írta a hirado.hu. Az ukrán hatóságok szerint a férfiak már huzamosabb ideje a folyóban lehettek, azonosításuk jelenleg is tart, iratokat ugyanis egyiküknél sem találtak. Velük együtt már 31-re emelkedett azoknak a menekülő férfiaknak a száma, akik a Tiszában lelték halálukat. Közben az Ukrán Állami Nyomozóiroda közölte, hogy

Rahón őrizetbe vettek egy ukrán határőrt, aki a vád szerint agyonlőtt egy 39 éves dnyiprói férfit, mert a zöldhatáron próbált meg Romániába szökni.

A jelentés szerint a menekülő hadköteles, a felszólítás ellenére sem állt meg, ezért az egyenruhás figyelmeztető lövéseket adott le, amelyek azonban eltalálták a férfit.

Nagyon durva kényszersorozás zajlik Kárpátalján

Még április végén figyelmeztető lövéseket adtak le a hatóságok a kárpátaljai Nagyszőlős hadkiegészítő parancsnokságánál, ahol feldühödött, egy főleg helyi nőkből álló csoport tagjai próbálták meg kiszabadítani elhurcolt férjeiket. A konfliktus abból alakult ki, hogy az egyenruhások nemcsak az egészséges, de még a halálos beteg hadköteles korúakat is magukkal vitték. A nők tiltakozásképpen barikádot építettek az épület elé. A rendőrség szerint emiatt akár hét év börtönt is kaphatnak. Kárpátalján az elmúlt hetekben egyre durvábban zajlik a mozgósítás, amit már a helyi sajtó sem hagy szó nélkül. A 18 és 60 év közötti férfiakat az otthonaikból, a munkahelyeikről és az utcáról viszik el a toborzók. Van, akinek körbeállják az autóját és csak ügyvéd segítségével tud szabadulni a hatóságoktól. Kijev a napokban jelentette be az Európa Tanácsnál, hogy ideiglenesen felfüggeszti az Emberi Jogok Európai Egyezményének a végrehajtását.



Szeretnék azokhoz az ukránokhoz fordulni, akik azt hangoztatták, hogy a háború idején diktatúrára van szükség, és korlátozni kell az emberi jogokat. Most a kívánságotok teljesült. Zelenszkij elnök megírta a levelét a jogfosztásról. Abban reménykedtek, hogy nem fog benneteket érinteni, ha közel vagytok az elnökhöz? Dehogynem. Velünk kezdik és veletek fejezik majd be

- mondta egy férfi.

Ukrajnában május 18-án lépett életbe a sokak által jogfosztónak tartott mozgósítási törvény, amely komoly szankciókkal fog sújtani mindenkit, aki nem jelentkezik a seregnél. Aki 60 napon belül nem véteti magát katonai nyilvántartásba, az akár 220 ezer forintnyi bírságot is kaphat.

„A hadkiegészítőknek ezentúl joguk lesz arra, hogy bírósági döntés nélkül megbüntessenek bárkit, aki nem jelentkezett náluk. Ha a büntetést nem fizetik be, akkor végrehajtás következik, és letiltják az illető bankszámláját és így tovább” – Andrij Oszadcsuk az ukrán parlament rendvédelmi bizottságának elnökhelyettese.

Napirenden a hadköteles ukránok visszaküldése

„Az Európai Unió meg fogja hozni a megfelelő döntést a hadköteles ukránok visszaküldéséről” – erről már Mihajlo Podoljak, Volidimir Zelenszkij ukrán államfő főtanácsadója beszélt egy interjúban. Podoljak szerint nem fogadható el, hogy amíg egyesek harcolnak Ukrajnáért, addig mások külföldről sem támogatják saját országukat. „Előbb vagy utóbb az Európai Unió Ukrajnával közösen meghozza az optimális döntést. Én értem ennek az érzelmi részét, hogy ez nehéz és félelmetes. De az már jó, hogy erről elkezdtünk beszélni. Alá szeretném húzni: országunk egyik fele totális háborúban áll, a másik fele meg valahol máshol tartózkodik, és még kritizál is, hogy az állam megfosztja őket bizonyos jogoktól – mondta Mihajlo Podoljak az ukrán elnök főtanácsadója.