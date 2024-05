Szörnyű tragédia: folyóba csúszott egy busz, többen meghaltak - fotó

Először egy autóval ütközött a Poceluev hídon, majd a Moika folyóba zuhant egy húsz utast szállító autóbusz Szentpéterváron pénteken, helyi idő szerint délután 1 óra körül

- számolt be róla a lenta.ru. Mint kiderült, a buszsofőr rosszul lett vezetés közben, így elvesztette az uralmát a jármű felett. Őt is, és az autó sofőrjét is őrizetbe vették. Az orvosok a buszvezető állapotát közepesnek értékelték.

Fotó: Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

A busz a karambol után áttörte a kerítést és a vízbe zuhant. A baleset következtében hárman meghaltak, hatan megsérültek.

Több mint 70 mentős dolgozott a helyszínen. Alekszandr Beglov, Szentpétervár kormányzója elmondta, azonnali segítséget nyújtanak az áldozatoknak.

Fotó: Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

A mentőknek sikerült kimenteniük az összes utast az elsüllyedt buszból. Körülbelül tíz ember tudott önállóan kijutni a folyóból.

