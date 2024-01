Alcatraz, az amerikai börtönsziget

A ma már csak emlékhelyként működő Alcatraz-sziget a San Francisco-öböl közepén, Kaliforniában található. Először világítótorony, ezután katonai erődítmény, majd börtön, végül múzeum és 1986 óta nemzeti emlékhely lett.

Itt tartották fogva az Egyesült Államok legkegyetlenebb bűnözőit, 1934 és 1963 között.Többnyire azok kerültek ide, akik sehol máshol nem voltak képesek betartani a szabályokat.Itt raboskodott többek közötta notórius csaló Al Capone, a veszélyes gyilkos Robert Stroud, illetve 1941-ben Elliot Michener pénzhamisító is, miután egy másik börtönből megszökött.1909 és 1911 között a régi erődítményen átalakítói, illetve bővítési munkákat végeztek, ekkor alakult ki a Szikla néven is emlegetett börtön végső formája, melyben már egy kórház és egy étkező is helyet kapott.

Egy 1912-es jelentés szerint az Alcatraz az Egyesült Államok legnagyobb vasbeton épülete lett.

Általában 250–275 rabot tartottak fogva egyszerre a börtönben, fejenként legalább három őr vigyázott rájuk.

Nem véletlen, hogy ide kerültek a korábbi szökött rabok: innen ugyanis szinte senki nem menekült ki élve.

Az Alcatrazban a raboknak alapvetően négy joga volt: étel, ruha, szállás, és orvosi ellátás. Jó magaviseletért azonban olyan plusz kiváltságok is illethették őket, mint a levelezés, látogatók fogadása, látogathatták az épület könyvtárát, vagy különféle szabadidős tevékenységeken vehettek részt.

Fegyelmezetlen magatartásért viszont súlyos szankciók jártak: bizonyos ideig némán kellett maradniuk, ezért sok rab mentális betegségekben szenvedett.

Egy időben úgy vélték, hogy a cápák vetettek véget a szökni próbáló rabok életének, valójában azonban a hideg, mindössze 12 fokos víz, az áramlat, és a távolság okozta a vesztüket.

Bár a Sziklában leghírhedtebb bűnözőket tartották fogva, halálbüntetésre nem volt példa ebben a börtönben. A halálraítélt rabokat a San Quentin Állami Börtönbe szállították.

Az Alcatraz leghíresebb szökési kísérlete 1962. június 11-én történt.

Frank Morris, és két testvér, John és Clarence Anglinegy éles kanállal vájtak lyukat a cella falán, az ágyban pedig megtévesztésképp rongyokból készített bábokat hagytak. A trió azt tervezte, hogy átússzák a San Francisco-öblötegy 50 esőkabátból készült felfújható csónak segítségével.

A mai napig úgy tartják, hogy az öböl vizében haltak meg, ám valószínűleg csak azért, mert a rendőrök sosem találták meg őket.1978-ig a legkeresettebb bűnözőknek számítottak az FBI-nál. A mai napig egymillió dollárnyi jutalom jár annak, aki bármilyen bizonyítható információval tud szolgálni a szökött rabokról.1963 márciusában Robert F. Kennedy, amerikai igazságügyminiszter bezáratta az Alcatrazt, mert túl drága volt fenntartani. Az ételt, vizet, és minden egyéb felszerelést ugyanis hajóval szállítottak a szigetre. Harminc év alatt összesen 1576 embert tartottak fogva az Alcatrazban.