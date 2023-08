Az újabb intézkedések után így védik meg a hőségtől a szurkolókat a budapesti atlétikai vb-n

Az első nap még a tomboló vihar, azóta viszont inkább az egyre hatalmasabb hőség nehezíti meg a szervezők és a közönség dolgát a budapesti atlétikai világbajnokságon. A hétfő esti program előtt Németh Balázs a Nemzeti Atlétikai Központ főbejárata előtt tartott sajtótájékoztató során elárulta, milyen intézkedéseket hoznak a forróság ellen, a több tízezer szurkoló védelme érdekében.

Az időjárás-előrejelzés alapján akár a teljes héten 30 Celsius-foknál is melegebb időben kezdődhetnek el az esti programok, de az esetleges délelőtti, stadionbeli eseményeken is szokatlanul magas lehet a hőmérséklet. A Hősök teréről indított csütörtöki gyaloglóversenyek, illetve a hétvégi maratonok kezdési időpontja éppen ezek miatt lett reggel 7 órára téve, de ettől függetlenül a szervezők további tervekről is beszámoltak az időjárás kezelését illetően.

A budapesti atlétikai világbajnokságot szervező cég, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Németh Balázs hangsúlyozta, hogy nem okoz fennakadást a magas hőmérséklet és a kihirdetett hőségriadó, noha egy kész válságtervet elő kellett venniük a nagy meleg miatt: a szervezők hőségüzemmódra álltak át.

Németh Balázs elmondta, a legnagyobb melegben palackos vizet is osztanak, de ezentúl a bejáratok mellett, a stadionparkba és a lelátóra vezető lépcsők mentén ingyenesen igénybe vehető ballonos vizeket is kihelyeznek. Továbbá a nézők számára PET-palackok és kulacsok, valamint sapka, kalap, naptej és napkrém gond nélkül bevihető a Nemzeti Atléikai Központ területére, a biztonsági szolgálat emberei nem fogják elvenni ezeket a tárgyakat.

A legnaposabb helyekre összpontosítva összesen 50 ezer legyezőt osztogatnak szét, és amennyiben árnyékos szektorokban van üres hely, úgy a nap által megsütött szektorokból engedélyezik, hogy átüljenek a szurkolók a délelőtti és az esti programban is.

Németh Balázs elárulta, a vasárnapi férfi 10 ezer méteres síkfutás után két atlétát is hőguta miatt jeges fürdővel kellett kezelni a stadion orvosi központjában, de mindkettejüknek sikerült lejjebb vinni a testhőmérsékletét, és már jobban érzik magukat. A jégkészlettel bizonyosan nem lesz probléma, ugyanis összesen 11 tonna jeget táraztak be a világbajnokság idejére, így szükség esetén ezeket is tudják majd használni.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.