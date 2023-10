A magyar női kézilabda-válogatott fontos sikert aratott az Eurokupában

A magyar női kézilabda-válogatott 34-32-re győzött az osztrákok vendégeként vasárnap az Eurokupa második fordulójában, Schwechaton.

A szerdai nyitófordulóban Debrecenben a magyar válogatott 38-31-re kikapott a világ- és Európa-bajnoki címvédő Norvégiától, míg az osztrákok 33-27-es vereséget szenvedtek Svájcban. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány az elkövetett hibák kijavítását tűzte ki célul a soron következő megméretésre, külön kiemelve a védekezés csiszolását. A második körben a nemzeti csapat a Bécshez közeli Schwechaton az osztrákok vendége volt, akikkel legutóbb 2019 júniusában találkozott, akkor kettős győzelemmel jutott ki a világbajnokságra a magyar válogatott.

Ezúttal az első perceket magyar részről Szemerey Zsófi hárításai jellemezték, támadásban viszont többször is hiba csúszott a befejezésekbe és az utolsó passzokba is. Még az első félidő dereka előtt Golovin időt kért, ez némileg változtatott a játék képén, védekezésben és támadásban is valamelyest koncentráltabb teljesítményt mutatott a vendég együttes, amely egy közel ötperces osztrák gólcsendet kihasználva tudott 13-10-re ellépni. Megszerezte első góljait a válogatottban debütáló Simon Petra, aki a beteg Vámos Petra helyére került a keretbe azt követően, hogy a hét első felében még a junior válogatottal készült. A nagyszámú magyar szurkoló buzdítása mellett - a kihelyezett zászlók alapján érkeztek drukkerek a többi között Ajkáról, Nagykanizsáról, Vácról és Mosonmagyaróvárról is - a nyitó játékrész hajrájában a továbbra is sok pontatlansággal játszó válogatott magabiztosan tartotta 4-5 gólos előnyét.

A fordulást követően emberelőnyben, üres kapus gólt is szerezve zárkózni kezdett a házigazda, majd - magyar időkérés ellenére - ki is egyenlített. Közel hat perc telt el a második félidőből, mikor Simon révén először betalált a magyar válogatott, amely újra vezetést szerzett, majd előnyét gólról-gólra növelve ismét öttalálatos különbséget alakított ki. Innen közelebb zárkózni még tudott a hazai fél, az utolsó fél percre egy találatra is, ismételten egyenlíteni azonban már nem, így végül kétgólos sikernek örülhetett a magyar együttes és szurkolótábor. A kiválóan irányító Debreczeni-Klivinyi Kinga az utolsó másodpercekben térdét fájlalva maradt lent támadás közben, támogatással hagyta el a játékteret.

Ez volt a két fél 59. mérkőzése, magyar szempontból két döntetlen és 11 vereség mellett a 46. győzelem született meg.

A sorozat további meccseit február végén, március elején, majd április elején rendezik. Az Eurokupában azok a csapatok vesznek részt, amelyek nem lépnek pályára a jövő decemberi, magyar-osztrák-svájci közös rendezésű Európa-bajnokság selejtezősorozatában.

A szövetségi kapitány az MTI-nek értékelve elmondta: egyik félidőt sem indították jól, nem volt meg a kellő koncentrálás, játékosai nem voltak kellően agresszívak védekezésben, hiányoztak a megállító faltok, ez a játékrészek vége felé már kicsit jobban működött, a visszarendeződésben már voltak jó periódusaik.

Pozitív, hogy amikor nagyon rosszul játszunk, akkor is tudunk nyerni. Hatvan percen keresztül küzdöttünk, előre néztünk, a győzelem nagyon fontos ebből a szempontból" - fogalmazott Golovin Vlagyimir.

Klujber a hullámzó teljesítményben látta a szoros mérkőzés okát.

"Egy kicsit visszavettünk a tempóból, utána nekik rontottunk, aztán a védekezés nem állt össze, így Szemerey Zsófinak is nehezebb dolga volt a kapuban" - fejtette ki. Meglátása szerint a válogatottal töltött hétben és a két mérkőzésben "volt minden: vereség, győzelem, jó dolog, rossz dolog, ezekből fogunk tudni meríteni". Mint mondta, szépen zártak, még ha nem is ilyen eredményre számítottak, így boldogan térhetnek vissza klubcsapataikhoz.

Simon Petra szerint álmosan kezdték a mérkőzést, ennek ellenére alakult ki négygólos különbség a szünetre.

"A második félidőben sajnos bennragadtunk kicsit az öltözőben, nem pörögtünk fel eléggé, utána azonban felébredtünk, visszajöttünk a meccsbe, ám az osztrákok végig jól tartották magukat, így kiélezett meccset játszottunk velük" - mondta. Arra a kérdésre, hogy bemutatkozó mérkőzésén eredményes és bátor játékkal járult hozzá a győzelemhez, azt felelte: sosem volt izgulós típus.

"Próbáltam megragadni a lehetőségeket, amiket kaptam, a maximumot hozni, bátran játszani, ez szerintem sikerült is. Nagyon jó érzés, hogy így tudtam debütálni, a győzelemnek is örülök, de voltak nekem is és a csapatnak is hibáink, amiket ki kell majd javítanunk" - vélekedett Simon.

Női Eurokupa, 2. forduló:

Ausztria-Magyarország 32-34 (15-19)

Schwechat, v.: Hrisztidi, Papamatteu

Szombaton játszották:

Norvégia-Svájc 44-29 (23-18)

Az állás: 1. Norvégia 4 pont, 2. Magyarország 2 (65-70), 3. Svájc 2 (62-71), 4. Ausztria 0