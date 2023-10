Tragikusan fiatalon meghalt a magyar kosárlabdaedző

35 esztendősen, hosszan tartó betegség után hunyt el a Győr női kosárlabdacsapatának akadémiáján edzősködő Sebestyén-Ádám Csilla.

"Csilla Pécsen, Székesfehérváron, majd itt, Győrben is edzősködött, mindenhol szerették kollégái és tanítványai is. Mindig is csodáltam, ahogy kezelte a gyerekeket, fiatalokat, szeretettel és kellő szigorral is szükség esetén. Mindegyik munkahelyét szerette, mindenhol támogatták. A győri klub és akadémia maximálisan mellettünk állt a nehéz időkben, a betegsége alatt is, amiért hálás vagyok" – idézi a Kékvillogo.hu az egykori edző férjét, Sebestyén Balázst, aki erőnléti edzőként dolgozik az akadémián, és 15 éven át volt Csilla férje.

Sebestyén Csilla már hosszú ideje küzdött a betegséggel, az előző szezon közepén vonult táppénzre, és amíg az erejéből tellett, az otthon elvégezhető feladatokat betegen is ellátta.

"Évek óta küzdött a betegségével, erőn felül, emelt fővel. Gyakran jobban aggódott azon, hogy szerettei hogyan viselik a betegségét – árulta el a férje.

"Két dolgot mondhatok róla, az egyik, hogy nagyon precíz volt a munkavégzésben, a másik pedig, hogy a gyerekek imádták. Rengetegen szerették meg a sportágat általa, de közben a rendet és a fegyelmet is meg tudta tartani" – emlékezett vissza az UNI Győr kosárlabdaklub elnöke, Füzy András.

Szerdán este a győri klubnál mécsesgyújtással emlékeztek meg közkedvelt edzőjükről a francia Landes elleni Euroliga-meccs előtt.