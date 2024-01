Szenzációsan küzdöttek a magyar fiatalok a házigazda horvátok ellen

A magyar férfi vízilabda-válogatott 11-8-ra kikapott a házigazda és címvédő horvát csapattól az Európa-bajnokság zágrábi elődöntőjében, így Varga Zsolt együttese a bronzéremért játszhat majd az olasz válogatott ellen.

A világbajnok, ezzel olimpiai kvótás magyar válogatott javarészt fiatal tehetségekkel szerepel az Európa-bajnokságon, így már az is bombameglepetés volt, hogy csoportelsőként rögtön a nyolc közé jutott, majd ott aztán a hat olimpiai bajnokkal felálló szerbeket is felülmúlta.

Varga Zsolt együttese a négy között a házigazda és címvédő horvátokkal találkozott, így megismétlődött a 2022-es, spliti kontinensviadal fináléja, amelyet a rivális 10-9-re nyert.

Az első negyed elején a horvátok hozták el a labdát a ráúszásban, majd Konstantin Kharkov jobb oldali lövésével meg is szerezték a vezetést az első percben. Sokat azonban nem kellett várni a mieink válaszára, ugyanis egy emberelőnyös támadás végén Fekete Gergő egyenlített egy hatalmas bombával. A folytatásban mindkét oldalon voltak helyzetek, Gyapjas Viktor két hatalmas védést is bemutatott, azonban Ante Vukicevic blokkról megpattant lövésénél már nem volt esélye. A mieink azonban mentek az egyenlítésért, végül az első negyed utolsó percében Vigvári Vince csodálatos ejtésével egyenlíteni tudtak (2-2).

A második negyedet a horvátok kezdték jobban, akik a 10. percben ismét megszerezték a vezetést. Egy emberelőnyös helyzetből Marinic Kragic bombázott a bal alsó sarokba. A folytatásban Gyapjas továbbra is ihletett formában védett, így a horvátok nem tudták növelni az előnyüket, de sajnos a mieink is hadilábon álltak a szerencsével, különösen a 14. percben volt így, amikor Nagy Ádám ejtése a felső lécen csattant. A 15. percben aztán növelték az előnyüket a horvátok. Loren Fatovic lőtt balról, Gyapjas ugyan bele tudott kapni a labdába, ami így lelassult, de sajnos átjutott a gólvonalon (4-2).

A harmadik negyedet szenzációsan kezdte a magyar csapat, egy emberelőnyös helyzet végén Nagy Ádám bombázott hatalmas gólt a jobb felső sarokba.

A folytatásban is domináltak a mieink, és a 19. percben majdnem össze is jött az egyenlítés, de Vigvári Vendel kilencméteres emelése levágódott a felső lécről. Fél perccel később egy remek védekezés után az egyenlítésért támadhatott a magyar csapat, azonban a Pohl Zoltán felé bejátszott labdába belekapott egy horvát játékos, így nem lett ziccer a dologból. Fél perccel később egy remek védekezés után az egyenlítésért támadhatott a magyar csapat, azonban a Pohl Zoltán felé bejátszott labdába belekapott egy horvát játékos, így nem lett ziccer a dologból. A 21. percben Luka Bukic kapott egy bejátszást, azonban Vigvári Vendel lenyomta a víz alá a horvát játékost, így hetest kaptak a házigazdák, amit aztán Jerko Marinic Kragic bombázott be a kapu bal oldalába (5-3). A mieink azonban nem reccsentek meg a kétgólos hátránytól, és a 22. percben Nagy Ádám a meccs legnagyobb gólját lőtte tíz méterről a bal felső sarokba (5-4).

Az ellentámadásból azonban ismét a horvátok lőttek gólt, amikor egy újabb büntető után Marinic Kragic visszaállította a kétgólos különbséget (6-4). De a mieink úgy mentek tovább, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga, és a következő támadásból Vigvári Vince éles szögből leadott lövésével ismét felzárkóztak (6-5). Azonban a horvátok is elkapták a ritmust, és a következő támadásból góllal reagáltak a magyar gólra. Egy jobb oldali bejátszás után Rino Buric kapta a labdát, és négy méterről a kapuba bombázott (7-5). Az adok-kapoknak viszont itt nem volt vége, mert fél perccel a negyed vége előtt Fekete Gergő kapott egy remek átadást, és öt méterről kilőtte a hosszú alsót (7-6). Az utolsó horvát támadásnál óriásit védekezett a magyar csapat, ugyanis kettős emberhátrányban a horvátok lőhettek volna újabb gólt, de Burián Gergely egy elképesztő megnyúlással blokkolni tudta Loren Fatovic közeli lövését, így a magyar válogatott egygólos hátrányban fordulhatott rá az utolsó negyedre.

A negyedik negyed elején a horvátok hozták el a labdát, és sajnos az első támadásból gólt szereztek. Luka Loncar húzta be a magyar kapuba a labdát egy bejátszás után (8-6). A következő magyar támadás végén Tátrai Dávid próbálkozott egy távol bombával, de sajnos pont a középen helyezkedő horvát kapus kezébe lőtt, az ellentámadásból pedig Fatovic bombázott óriási erővel a jobb felsőbe, így a horvátok a meccs során először vezettek három góllal (6-9).

Négy és fél perccel a vége előtt ismét feljött két gólra a magyar csapat, miután Nagy Ádám távoli lövése utat talált a léc alá (9-7), majd a horvát ellentámadásból Kharkov lőhetett volna gólt, de a hatalmas bombáját Bányai Márk védeni tudta. Az ellentámadásból azonban nem született magyar gól, a horvátok pedig a leforduló Zvonimir Butic ziccerével visszaállították a háromgólos különbséget (10-7). A horvát gól után a magyar csapat játéka kapkodóvá vált, így három perccel a vége előtt már nem maradt esélye az egyenlítésre. A találkozó egy perccel a vége előtt zárult le, amikor a horvátok Josip Vrlic közeli lövésével négygólosra növelték az előnyüket, a végeredményt pedig Vigvári Vince kintről elengedett lövése állította be (11-8).

A házigazda horvát csapat sorozatban hatodszor játszhat döntőt az Európa-bajnokságon. Az horvát csapat hazai medencében korábban mindkét alkalommal aranyérmet szerzett.

A magyar csapat fantasztikusan játszik ezen az Európa-bajnokságon. Önmagában már az is csoda, hogy ez a rendkívül fiatal együttes eljutott az elődöntőig, és óriási dolog, hogy bronzéremért játszhat.

„Ma is nagyon jó meccset játszottunk, egy nagyon erős horvát csapattal. Végig ott voltunk mögöttük, bár lehetett kicsit érezni a hazai pályát is. Kimaxoltuk ezt az Eb-t, de azért már megjelentek már kisebb sérülések és betegségek is. A horvátok jobban menedzselték a mérkőzést, a találkozó végére pedig nem maradt meg az a lendület, ami az utóbbi napokban megvolt. Ennek ellenére nagyon büszke vagyok a csapatra" – értékelt a meccs után Varga Zsolt szövetségi kapitány, aki az olaszok elleni bronzmeccsről azt mondta, az a legfontosabb, hogy a csapata a lehető legjobb fizikális állapotban tudjon kiállni a találkozóra.

Férfi vízilabda Európa-bajnokság, elődöntő:

Horvátország-Magyarország 11-8 (2-2, 2-0, 3-4, 4-2)

gólszerzők: Marinic Kragic 3, Fatovic 2, Kharkov, Vukicevic, Buric, Loncar, Butic, Vrlic 1-1, illetve Nagy Á., Vigvári Vi. 3-3, Fekete 2