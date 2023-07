Németh Nándor vb-nyolcadik lett 100 méter gyorson

Németh Nándor nyolcadik lett 100 méter gyorson a fukuokai vizes világbajnokság medencés úszóversenyeinek ötödik napján.

Németh - aki tavaly a Duna Arénában az elődöntő szétúszásában országos csúcsot úszott, amit viszont Milák Kristóf a római Európa-bajnokságon megjavított (47.47) - az előfutamból a 14., már olimpiai szintet jelentő idővel ment tovább, az elődöntőben pedig egyéni csúcsát megjavítva, 47.62 másodperccel a negyedik időt szerezte meg.

Németh, aki a tavalyi fináléban hatodik lett, féltávnál ugyan még a negyedik helyen állt, de a második ötvenre kicsit lelassult és 48.17 másodperces idővel nyolcadikként csapott célba.

A számot az ausztrál Kyle Chalmers nyert 47.15-tel

"Kicsit csalódott vagyok, szerettem volna jobban úszni a döntőben. Kiúsztam magam tegnap. Sajnos nem sikrült most ugyanolyan időt úszni, de remélem majd az olimpián. Sok volt a kihagyás, amit én nem éreztem, de az edzőm szerint látszódott az úszásomon, így jövőre mg tudok fejlődni. Örülök neki, hogy idén is javulni tudtam és remélem, hogy senkinek nem okoztam csalódást. Úgy álltam ide, hogy akár nyerhetek is, erre még egy kicsit várni kell, de remélem majd jövőre" - mondta Németh Nándor az M4 Sport kamerái előtt a finálét követően.

Eredmények:

férfi 100 m gyors, világbajnok:

Kyle Chalmers (Ausztrália) 47.15 másodperc

2. Jack Alexy (Egyesült Államok) 47.31

3. Maxime Grousset (Franciaország) 47.42

...8. NÉMETH NÁNDOR 48.17

Később (magyar program):

Férfi 200 m hát elődöntő (Kovács Benedek, Kós Hubert)

Női 4x200 m gyorsváltó DÖNTŐ (MAGYARORSZÁG)

További részletek hamarosan!