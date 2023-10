Ezt mondta Sós Csaba Milák Kristófról

Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya a Duna Arénában megrendezett világkupa-versenyen beszélt Milák Kristófról.

Sós Csaba elmondta, Milák Kristóf és edzője, Virth Balázs között volt megbeszélés, de a tartalmáról nem beszélt. Annyit elárult, hogy a téma a jövő volt, "de kérdés, hogy az következik-e majd, aminek kell".

Sós az M4 Sportnak elmondta, szerinte ami nyár végéig történt, az "korrekt és reális forgatókönyv volt", de "ami szeptember óta van, az nem az."

"Előrébb kéne már tartani, adja a jó ég, hogy ne legyen igazam. Nem látom azt a tüzet, azt az elánt, ami ehhez kellene és ez őszintén meglep. Az edzővel azt beszélték meg, hogy szeptemberben kezd, erre csináltak egy felkészülési tervet. Ha most kezdenek, arra is kell, ha tovább csúszik, akkor egy harmadik" - mondta Sós Csaba, aki szerint Milák Kristófra a váltóknak is óriási szüksége lenne az olimpiai kvalifikációkat illetően.