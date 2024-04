A német Sebastian Vettel Christian Horner vezetésével lett négyszeres Forma-1-es világbajnok a Red Bull csapatával. A csapat egyik alkalmazottja még decemberben panaszolta be a csapatfőnököt, de az anyacég független vizsgálata végül úgy fejeződött be, hogy Horner különösebb következmények nélkül a csapat élén maradhatott. Sebastian Vettel szerint túl sok dolog történik korábbi csapata körül, de ő sem látja át, pontosan mi is a helyzet.

Christian Horner és Sebastian Vettel korábban együtt nyertek világbajnoki címket

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP