Fontos meccsen lép pályára a Diósgyőr, az Origo élőben közvetíti

Szombat este a Kassa csapatát fogadja az NB I-be frissen feljutott Diósgyőr. Kuznyecov Szergej csapata toronymagasan nyerte meg az előző kiírásban az NB II-es bajnokságot, a cél pedig nem lehet más, mint a bennmaradás az NB I-ben.

Az átigazolási időszak ugyan még tart, de a Diósgyőrnél már megtörténtek a legfontosabb változások. A tavaszi csapatból nyolc játékos távozott, de jó hír a miskolci szurkolóknak, hogy a Mezőkövesdtől kölcsönben szerepelt Cseke Benjámin kivételével egyikük sem volt alapember. A DVTK két fiatal, saját nevelésű labdarúgó játékjogát is értékesíteni tudta. A 19 éves Vajda Botondot a Debrecen, a 18 éves Illés Bálintot pedig a Mezőkövesd vásárolta ki a szerződéséből.

Az érkezők oldalán eddig 10 nevet találunk, akik közül mindenki külföldi, de ennek ellenére sem nevezhetjük légióscsapatnak a DVTK-t, amely tavaly csak magyar focistákkal nyerte meg a másodosztályú bajnokságot, az alapemberek közül pedig a fent említett kivétellel mindenki maradt. A jelenlegi 27 fős keretből 16 játékos magyar állampolgár és a DVTK sportigazgatója, dr. Bajúsz Endre elmondása szerint a klub az előző évhez hasonlóan az NB I-ben is szeretne megfelelni az MLSZ által megfogalmazott magyar labdarúgók szerepeltetésére vonatkozó ajánlásoknak, várhatóan már csak ezért sem lesznek többségben az öltözőben a külföldi játékosok.

A „fiatalperceket" jó eséllyel két korosztályos válogatott labdarúgó szállíthatja majd a Diósgyőrnek, a Debrecenből tavaly nyáron igazolt 20 éves Bényei Ágoston és a 19 éves saját nevelésű közönségkedvenc, Jurek Gábor. Ők már a másodosztályban is kiemelkedtek a mezőnyből, érdemes lesz rájuk figyelni az NB I-ben is. A DVTK akadémiájáról is folyamatosan érkezhetnek játékosok, akik többek között egy kooperációs szerződésnek köszönhetően a másodosztályú Kazincbarcika színeiben, vagy az NB III-ban szereplő DVTK második csapatában is edződhetnek, mielőtt pályára lépnek az élvonalban.

Játékosmozgás Diósgyőrben:

Érkezett:

Célestine, Julien (belső védő)

Chorbadzhiyski, Bozhidar (belső védő)

Edomwonyi, Bright (támadó)

Jurina, Marin (támadó)

Klimovich, Vladislav (középpályás)

Odintsov, Artem (kapus)

Požeg Vancaš, Rudi (támadó középpályás)

Sentić, Karlo (kapus, kölcsönbe)

Stephan, Godfrey Bitok (bal oldali védő)

Vallejo, Alexander (védekező középpályás)

Távozott:

Cseke Benjámin (középpályás, kölcsönből vissza)

Eppel Márton (támadó)

Hornyák Marcell (támadó, kölcsönjáték után végleg)

Illés Bálint (középpályás, átigazolási díj fejében)

Koman Vladimir (középpályás)

Könyves Norbert (támadó)

Radics Márton (középpályás, kölcsönből vissza)

Senkó Zsombor (kapus)

Szőke Adrián (támadó, kölcsönjáték után végleg)

Szűcs Kornél (védő)

Vajda Botond (középpályás, átigazolási díj fejében)

Ami az ellenfelet illeti, a Kassa is frissen jutott fel a szlovák élvonalba, miután a Diósgyőrhöz hasonlóan megnyerte a másodosztályú bajnokságot. A 30 meccséből 20-at nyert meg a Kassa, amely végül négypontos előnnyel nyerte meg a bajnokságot.

Sántha Gergely, a DVTK elnöke az Origónak adott interjújában részletesen mesélt az FC Kosice és a DVTK szoros kapcsolatáról.

Az eddigi felkészülési mérkőzések alapján az alábbi kezdőcsapat a legvalószínűbb: Danilović (Sentić) - Farkas, Szatmári (Chorbadzhiyski), Bárdos, Stephen (Medgyes) - Holdampf (Vallejo), Bényei, Klimovich - Lukács, Jurina, Obounet. Vezetőedző: Kuznyecov Szergej

A július 22-i, 18.00 órakor kezdődő DVTK-Kassa felkészülési labdarúgó-mérkőzést az Origo is élőben közvetíti a helyszínről videós formátumban.