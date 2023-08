Válaszolt a Honvédnak a durvasággal vádolt csapat: Nem gondolhatják komolyan, hogy a védők elállnak majd az útból

Mint ismert, a magyar labdarúgó másodosztályú-bajnokságban (Merkantil Bank Liga) szereplő Budapest Honvéd összeállítást készített a Csákvár ellen 2-1-re megnyert meccs szabálytalanságairól, amelyet elküldött az MLSZ-nek. Azóta a Csákvár hivatalos közleményben reagált az ügyre.

Érdekes írás jelent meg a Budapest Honvéd honlapján a múlt vasárnapi bajnoki mérkőzésünk kapcsán. Egy szurkoló lehet elfogult, de egy klubnak illene józanabbul megítélni az eseményeket ... Nem szokásunk a bejegyzésekre reagálni, ám most emellett nem mehettünk el szótlanul" - írta a közleményében a csákvári klub.

A Csákvár szerint a kispestiek elfelejtik hozzátenni: a nyolc sárgából négyet(!) – azaz éppen a felét – a kispesti játékosok kaptak, hogy az egyik sérülés és csere amiatt történt, mert összefejelt ellenfelével Benczenleitner Barna és a csákvári játékost, Fejős Áront is le kellett cserélni. Véleményük szerint már írásuk első mondata sem több egyszerű feszültségkeltésnél, magyarázkodásnál.

A csékváriak szerint az tény, valóban feszült hangulatú mérkőzés zajlott a pályán, de ez elsősorban a Honvéd játékosok felelőssége.

"Nekik kötelező volt a győzelem az előző idényben a bentmaradását éppenhogy kiharcoló, „falusi" Csákvár ellen, melynek nem volt veszíteni valója. Játékuk viszont akadozott, s ez nem ritkán idegességbe csapott át. A felvételek tanúsága szerint valamennyi(!) tömegjelenetet a Honvéd játékosai kezdeményezték, s csak a játékvezető higgadtságán múlott, hogy megúszták komolyabb következmények nélkül a lökdösődést, reklamálást" - tették hozzá.

A klub szerint Kocsis Dominik sérülése sajnálatos – ezúton is jobbulást kívánnak neki -, de ők másként látták az esetet.

"Kocsis Dominik, nagy nehézségek árán megkerülte balhátvédünket, László Noelt a jobb oldali vonal mellett, ám közben kibillent az egyensúlyából. Középső védőnk, a 190 centis Karacs Dániel takarásból érkezett kisegíteni társát és ütközött a derékmagasságig(!) előrehajoló, nála húsz kilóval könnyebb Kocsis Dominikkal. A felvételeken tökéletesen látszik, karja, könyöke a testéhez szorítva, semmilyen durvaságra utaló mozdulatot nem tesz."

Hozzátették, azt azért nem gondolhatják komolyan Kispesten sem, hogy a védők egyszerűen elállnak majd a Honvéd játékosok útjából, csakhogy véletlenül se ütközzenek velük.

Szerintük valóban fájdalmas, de szabályos „találkozás" volt. Az ilyen ütközések (és az ezzel járó sajnálatos sérülések) benne vannak a labdarúgásban. Az a sportszerűtlenség viszont már sokkal kevésbé, melyet a 93. percben követtek el a kispesti fiatalok: Átrok Zalán sárga lapot érően, szándékosan szabálytalankodott ellenfelével, a társak pedig azon nyomban odamentek hozzá lepacsizni, mintegy jelezve, szép volt a durvaság-

Arra hivatkozni, hogy a Honvédban hét U21-es válogatott játékos szerepel pedig egyszerűen nevetséges. Ez bármilyen felsőbbrendűséget kellene, hogy jelentsen?" - tette fel a költöi kérdést a Csákvár.

Szerintük dicséretes, hogy ennyi válogatott labdarúgó szerepel a Honvédban, de ezt a mutatott játékkal, fölényes győzelmekkel kell(ene) tudatosítani az ellenfelekben. Nem azzal, hogy vattába csomagolják őket. Igenis velük is fognak ütközni az ellenfelek, velük szemben is fognak szabálytalankodni (ne adj isten durváskodni) a védők. Mint ahogy ezt a többi csapat, így a csákvári együttes bármelyik tagjával szemben is megteszik.

Íme, Benczenleitner Barna 13. percben történt belépője Tamás Nándorral szemben, ami a meccs első sárga lapja volt.