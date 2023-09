Így szidta a focistáit a Diósgyőr edzője

A labdarúgó OTP Bank Liga 6. fordulójában az MTK Budapest hazai pályán 2-1-re győzte le a Diósgyőri VTK együttesét. A találkozó után a vendégek vezetőedzője, Kuznyecov Szergej elégedetlenségét fejezte ki a csapata néhány játékosával szemben.

Az MTK már az 5. percben vezetést szerzett, majd a második félidő elején megduplázta az előnyét, amelyre csak egyszer volt válasza a DVTK-nak. Az eddigi listavezető Diósgyőr különösen az első játékrészben futballozott gyengén, és ezt emelte ki a csapat edzője, Kuznyecov Szergej is.