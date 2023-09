Nyert a Liverpool, Szoboszlai Dominik történelmi bombagólt lőtt - videó

Az angol labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool 3-0-ra legyőzte az Aston Villát az Anfielden. A találkozón ezúttal is remekelt a magyar válogatott csapatkapitánya, aki harmadik percben egy bombagóllal megszerezte első liverpooli találatát, ami azt jelenti, hogy 11 év elteltével újra magyar gól született a Premier League-ben.

A magyar válogatott középpályás ezúttal is a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet, a kispadon viszont még nem volt ott az a holland válogatott Ryan Gravenberch, akiért 40 millió eurót fizetett az angol csapat a Bayern Münchennek.

A Liverpool eddig három meccsen hét pontot szerzett, így veretlenül várta a találkozót, míg az Unai Emery vezette Aston Villa az első fordulós vereség után az Evertont és a Burnley-t is kiütötte, így a birminghami csapat remek formában érkezett a meccsre.

A Liverpool elképesztő tempóban kezdte a mérkőzést, és már a harmadik percben megszerezte a vezetést. Trent Alexander-Arnold jobb oldali szöglete mindenki feje előtt elment, a hosszú oldalon azonban Szoboszlai Dominik érkezett a lecsorgó labdára, és a rosszabbik lábával 16 méterről a kapu bal oldalába bombázott.

Szoboszlai Dominik ezzel Gera Zoltán, Priskin Tamás és Buzsáky Ákos után a negyedik magyar lett, aki gólt lőtt a Premier League-ben.

A Premier League-ben közel 11 év telt el a legutóbbi magyar gól óta. Szoboszlai gólja előtt legutóbb Gera Zoltán volt eredményes az angol bajnokságban. Gera 2012. december 22-én a West Bromwich játékosaként talált be egy Norwich ellen 2-1-re megnyert bajnokin.

Szoboszlai Dominik gólja a 900. Liverpool találat volt a Jürgen Klopp érában.

A gól után továbbra is támadásban maradt a Liverpool, és a 21. percben növelni tudta az előnyét. Alexander-Arnold indította a jobb szélen kilépő Szalah-t, az egyiptomi támadó pedig középre játszott ez érkező Darwin Núñeznek, az uruguayi csatár pedig hat méterről a bal kapufára bombázott, de a visszafutó Matty Cash nagy igyekezetében belebotlott a labdába, és a saját kapujába sodorta azt.

A folytatásban is a Liverpool akarata érvényesült, Klopp csapata pedig a 39. percben el is dönthette volna a meccset. Szalah adott remek kiugratást a leshatárról kilépő Darwin Núñeznek, az uruguayi támadó átnyeste a labdát a kivetődő Emiliano Martínez felett, de a felső lécet találta telibe.

A második félidőt jobban kezdte az Aston Villa, és majdnem szépíteni is tudott, de Matty Cash közeli fejesét Alisson Becker egy elképesztő bravúrral védeni tudta. A 49. percben a Liverpool is közel volt a harmadik gólhoz. Szalah tört be jobbról a tizenhatoson belülre, majd külsővel egy szenzációs labdát tett Darwin Núñez fejére, azonban Emiliano Martínez a levegőben úszva belekapott a labdába, ezzel pont annyira meg tudta zavarni az uruguayi csatárt, hogy két méterről csak a kapu mellé tudott fejelni.

Az 55. percben aztán eldöntötte a meccset a Liverpool. Andy Robertson jobb oldali szögletét Núñez csúsztatta meg a rövid oldalon, a hosszún érkező Szalah pedig közelről a hálóba pöckölte a labdát.

A harmadik gól megszerzése után a Liverpool visszavette egy sebességet, és inkább már csak arra ment rá, hogy kontrollálja a mérkőzést. A 72. percben aztán Szoboszlainak megint volt egy helyzete. Egy jobb oldali szöglet után Joël Matip készítette la a labdát a magyar középpályásnak, aki tolt rajta egyet, majd 18 méterről ballal bombázott nem sokkal a bal alsó sarok mellé.

Az utolsó húsz percben sok izgalmas dolog már nem történt. A liverpooli szurkolók énekeltek, elképesztő hangulatot csináltak. A 87. percben aztán Jürgen Klopp kihasználta ötödik cserelehetőségét, az argentin Alexis Mac Allister helyére pedig beküldte a japán válogatott Endó Vatarut, ezzel pedig eldőlt, hogy Szoboszlai Dominik a negyedik bajnoki mérkőzését is végigjátssza a Liverpoolban, amely négy forduló után továbbra is veretlen a Premier League-ben.