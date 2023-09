Real Madrid-focistát igazolt a Diósgyőr

A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Diósgyőr az argentin Francisco Feuillassier személyében Real Madridban nevelkedett játékossal erősítette meg keretét.

"A Real Madrid akadémistáitól mindenhol sokat várnak, így biztos vagyok benne, hogy tőlem is. Emberként és labdarúgóként ott tanultam mindent, most azért érkeztem Diósgyőrbe, hogy megmutassam a tudásom" - idézte a klub pénteki közleménye a Franchu becenéven futballozó dél-amerikai játékost, aki a pálya szélén és középen is elsősorban a támadásépítésből veszi ki a részét.

A 25 éves Feuillassier Argentínában született, de már gyerekkorában Madridba költözött, ahol a Real utánpótlásában kezdett el futballozni. Egészen 22 éves koráig szerepelt a madridiaknál, akiknél rendszerint a tartalékok között játszott, de a Király Kupa 2017/2018-as kiírásában két mérkőzésen az első csapatban is pályára lépett. 2020-tól a spanyol másodosztályban szerepelt, a Fuenlabrada, az Eibar, majd a Cartagena labdarúgójaként.



Feuillassier szeptember 1-jén felbontotta szerződését az Eibarral, így szabadon igazolhatóvá vált. Ezt követően megfelelt minden ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, majd pénteken aláírta új szerződését, és szombaton már pályára is léphet a Diósgyőrben a Kazincbarcika elleni felkészülési mérkőzésen.