Szoboszlai Dominikék nagy lépést tettek a továbbjutás felé az Európa-ligában

A labdarúgó Európa-liga csoportkörének második fordulójában Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool 2-0-ra nyert az Anfield Roadon a belga Royale Union ellen.

Jürgen Klopp pihentetés céljából több sztárját, köztük Szoboszlai Dominikot is a kispadra ültette a Royale Union elleni csoportmeccsen.

A Liverpool hatalmas fölényben futballozott az első félidőben és a szünet előtt vezetést szerzett. A 44. percben Trent Alexander-Arnold lőtt kapura, a belga csapat kapusa, Anthony Moris azonban a labdát pont Ryan Gravenberch elé ejtette, aki pár lépésről a hálóba passzolt.

A második félidőben is nagy fölényben játszottak az angolok, Szoboszlait a 79. percben a gólszerző helyére küldte be Klopp. A 90. percben egy gyors támadás és egy nagy védelmi hiba után még Diogo Jota is betalált, a Liverpool 2-0-ra nyert. Az angol csapat a második meccsét is magabiztosan megnyerte a csoportjában, és 6 ponttal vezeti az E jelű négyest az Európa-ligában.