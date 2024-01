Döbbenet: Lionel Messi játszani fog a 2026-os focivébén

A világbajnok argentin labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni óriási pofont adott mindazoknak, akik a labdarúgásra már csak egy adatalapú termékre tekintenek. A "futball-data" hívei ettől még nem fognak elcsendesedni, de azok, akik a távolból követik ezt a folyamatot, most talán kaptak egy olyan visszaigazolást, amely tényleg hiteles ember szájából érkezett. Amit pedig Lionel Messiről mondott... Na, az az igazán érdekes.

Scaloni a Marca című spanyol sportlapnak adott egy hosszú interjút. A beszélgetés több érdekes részt is tartalmaz, de a legnagyobb szenzáció az, ahogy a világbajnok edző Messiről és a mai modern labdarúgásról beszélt.

Scaloni Messiről

Az egész világ felhördült azon, hogy a FIFA Év játékosa díját 2023-ban Lionel Messi nyerte meg. Scaloni erről így szólt: Szerintem ez a vita túlmutat a focin. Ha ezt a díjat Haaland vagy Mbappé nyerte volna meg, akkor is mindenki erről beszélne. Messi nyert és kész. Nem nagyon van erről mit beszélni, ez lett a szavazás végeredménye. De ha már Messiről van szó: az a nap végtelenül fájdalmas lesz, amikor ő és Angel Di Maria végleg elhagyja a válogatottat. Nem tudom, mikor következik ez be, de remélem, még várnak egy kicsit. Ugyanakkor nekünk, a világbajnok és Copa America-győztes csapatnak nélkülük is erősnek kell lennünk."

Nem lennék meglepve, ha Messi a 2026-os világbajnokságon is ott lenne az argentin válogatottban - játékosként persze. Ha csak a fizikai állapotát nézem, nincs bennem semmi kétség, hogy ott lesz. A mentális kérdés már egészen más. Erről neki kell döntenie, hogy bírja-e fejben még, de szerintem meg tudná oldani ezt a feladatot. Egy biztos, nem a kor számít majd, nem az dönt, hogy Messi 2026-ban hány éves lesz."

A modern futball halála

Túl sok az elemzés, a kutatás a mai futballban. Manapság már mindenki tudja, hogyan játszik az ellenfél, annyi információ áll a rendelkezésünkre. A játékosokat lassan távirányítóval tudják majd irányítani az edzők. Ennek az lehet a következménye, hogy elveszítjük a futball lényegét, és kiöljük azt a játékosokból, ami a legfontosabb. Ha állandóan megmondod nekik, hogy mikor mit tegyenek, akkor ezt kockáztatod. Csak annyit mondjunk nekik, amit feltétlenül szükségesnek tartunk, ne terheljük őket túl információkkal. Így elveszítjük a futball lényegét, nem csak profi szinten, hanem már a gyerekeknél is. Az én gyermekeim Spanyolországban játszanak, de már őket is túlterhelik információkkal. Megkapják a labdát és máris mondják nekik, mit tegyenek."

"Egyre kevesebb a cselező játékos, mert kiölik belőlük ezt a képességet. Amint megkapják a labdát mondják nekik, hogy passzolják tovább. Képzeljük csak el, ha Messi most nyolc éves lenne, és állandóan azt mondanák neki, hogy passzold le, akkor ma nem állna előttünk az a legenda, aki egyébként. Elszomorító. A foci az évek során olyan nagyra nőtt, hogy ma már mindenki olvas róla, tanulja, és azt gondolja, hogy máris átlátja, érti a lényeget. Ma már 7-8 éves gyerekeknek mondják azt, hogy végezzen átlós mozgásokat, védje, fedezze a területeket. Hét éveseknek! Hadd játsszanak a labdával, élvezzék a futballt, legyen nekik megengedve, hogy hibázzanak, aztán amikor eljutnak 14-15 éves korukig, kezdjük el szépen fokozatosan kiküszöbölni ezeket a hibákat. Komoly üzenet ez a jövőnek. Ez egy sport, nem veszíthetjük el a futball lényegét."

Lionel Scaloni 2018-ban úgy vette át az argentin válogatott irányítását, hogy azt megelőzően egyetlen klubnál sem dolgozott edzőként. Ezzel az előélettel nyerte meg 2021-ben a Copa Americát és egy évvel később a világbajnokságot. A Marca című spanyol sportnapilapnak persze másról is beszélt.

Az olimpiai válogatottról

Néhány nappal ezelőtt röppent fel a hír, hogy Messi és Di Maria szívesen ott lenne Párizsban az olimpián, ha az argentin U23-as válogatott kijutna oda. (Egyelőre a selejtező zajlik Dél-Amerikában - a szerk.) Ennek a csapatnak most Javier Mascherano az edzője. Ugyanakkor, ha kijutnak és a két nagy sztár tényleg csatlakozik a fiatalokhoz, akkor annak a válogatottnak a vezetését is átvenné Scaloni. Erre azt tudom mondani, hogy annak a csapatnak Mascherano az edzője és az is marad. Ha Messi és Di Maria tényleg szeretne az olimpiára kijutni, akkor ezt a kérdést meg kell vizsgálni, hiszen előtte nem sokkal még a Copa America zajlik. De én biztosan nem fogom Mascheranót kitúrni az edzői állásából.

A Messi-korszak utáni helyzet

Scaloni szerint az embereknek meg kell kezdeniük a felkészülést arra az időszakra, amikor Messi már nem játszik az argentin nemzeti csapatban.

"Anno az a nap is eljött, amikor Diego Maradona visszavonult. Az élet azonban ment tovább. Ezek mindig rettenetesen fájdalmas pillanatok a szurkolók, a csapattársak számára. A mi feladatunk az, hogy nélküle is versenyképes csapata legyen Argentínának."