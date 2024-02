Hihetetlen meccsen menekült meg az újabb bukástól a Manchester United

A Manchester United idegenben tudott nyerni a Wolverhampton ellen, így két meccs után nyert újra a bajnokságban Erik ten Hag csapata.

A Manchester United már az 5. percben megszerezte a vezetést, amikor Höjlund készített vissza Marcus Rashford elé, aki okosan a kapuba tekert. A 22. percben már 2-0 volt az állás, amikor a dán csatár is gólt szerzett.

Rasmus Höjlund a manchesteriek legfiatalabb játékosa lett, aki zsinórban két bajnokin adott gólpasszt és lőtt gólt is 20 évesen.

A manchesteriek több gólt is szerezhettek volna az első félidőben, de maradt a 0-2. Fordulás után feljavult a Wolves, de a United is ziccerben hibázott Höjlund révén, majd Neto harcolt ki tizenegyest, amit Sarabia lőtt be, 20 perccel a vége előtt szépített a Wolves.

A 75. percben megint kettővel vezetett a United. A Casemiro helyére beállt Scott McTominay első labdaérintéséből fejelt gólt egy szögletet követően.

A hajrá így is izgalmasra sikerült, mer a Wolves is betalált egy szögletet követően Kilman révén, sőt a kilencperces hosszabbítás még két gólt hozott.

Előbb Neto lőtt gólt egy kontra után, így kétgólos hátrányból jött vissza a hazai csapat, majd a 98. percben a fiatal Mainoo mentette meg a Unitedet, remek mozdulattal lőtte ki a hosszú sarkot, ezzel 4-3-ra nyertek a manchesteriek egy hihetetlen meccsen.

A játéknap másik meccsén a West Ham 1-1-es döntetlent játszott a Bournemouth ellen úgy, hogy a vendégek Solanke révén már a 3. percben megszerezték a vezetést. A vendégek magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos csereként állt be a 78. percben.

Premier League, 22. forduló:

West Ham United-Bournemouth 1-1 (0-1)

Wolverhampton Wanderers-Manchester United 3-4 (0-2)