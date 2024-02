Dejan Sztankovics fontos dolgokat árult el a Fradi focistáiról

A címvédő Ferencváros 3-1-re nyert a sereghajtó Kisvárda otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga szombati mérkőzésén, így a magyar bajnok győzelemmel kezdte meg a 2024-es évet az NB I-ben. A vendégek vezetőedzője, Dejan Sztankovics a meccs utáni sajtótájékoztatón az új igazolásokról is beszélt, és a csatárkérdést is elemezte.

A zöld-fehérek téli szerzeményei közül a gólt is szerző Stjepan Loncar és Habib Maiga is kezdőként kapott lehetőséget Dejan Sztankovicstól, csereként pedig Kenan Kodro és Edgar Szevikjan is beállt a találkozón. A Fradi csatársorában Alekszandar Pesics kezdett, de Kodro és Szevikjan mellett Varga Barnabás is pályára lépett, a csereként beállt triótól pedig akár 50 gólt is szívesen látna tavasszal a szerb vezetőedző.

„Remélhetőleg sok gólt, ám az biztos, hogy több rotációs lehetőséget is jelent az ő érkezésük – mondta a sajtótájékoztatón Dejan Sztankovics arra a kérdésre, hogy mit profitálhat a Ferencváros Kodro és Szevikjan érkezéséből, valamint Varga Barnabás visszatéréséből. – Habár három csatárról beszélünk, mindhárom játékos különböző stílust képvisel. Eredményes szereplést várok tőlük, hiszen szükségünk is van sok gólra. Akár 50 gólt is szívesen látnék tőlük, hiszen ahhoz, hogy megnyerjük a kupát, a bajnokságot és helyt álljunk a nemzetközi porondon is, szükség lesz jó teljesítményekre."

Ezt gondolta Sztankovics a Kisvárda elleni meccsről

A fradi.hu idézte Sztankovics elemzését is, amit a kisvárdai mérkőzésről mondott a vezetőedző. Az első 15-20 percben kicsit be volt húzva nálunk a fék, sok helyzetet hagytunk ki, utána viszont magunkra találtunk, megszereztük a vezetést, illetve Pesics révén tovább növelhettük volna az előnyünket. Sajnálatos a második félidőben szögletből kapott gól, nem szeretek rögzített helyzetből gólt kapni. Az ilyen szituációkra a jövőben jobban kell figyelnünk. Szeretnék köszönetet mondani a Kisvárdának, egyben gratulálni is az ellenfélnek, valamint a kisvárdaiak vezetőedzőjének is. Ez volt az első meccsünk februárban, de még jónéhány találkozó vár ránk. Örülök, hogy Loncar és Habib Maiga az elejétől kezdve a pályán volt, de boldog vagyok, hogy a sérülése után újra becserélhettem Varga Barnabást, valamint bemutatkozhatott Kenan Kodro és Edgar Szevikjan is."

A Fradi legközelebb kedden, az MTK ellen, a Groupama Arénában lép pályára a bajnokságban.