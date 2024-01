"Minden anyagot, amit találtam, felszippantottam" - a pornós bokszoló megrázó vallomása - képek

A szépséges Elle Brooke eleinte ügyvédnek készült, később aztán pornós karrierbe kezdett, mostanában pedig a boksszal próbálkozik. A 26 éves influenszer szombaton ringbe lép az egyik legnagyobb riválisa, AJ Bunker ellen, a mérkőzés kapcsán pedig arról nyilatkozott, hogy a boksz változtatta meg az életét, ugyanis korábban igazi partiállat volt, aki mindenféle anyagot felszippantott.

Elle Brooke szombaton egy leedsi bokszgálán lép szorítóba AJ Bunker ellen. A találkozót rengetegen várják, hiszen a két hölgy cseppet sem szívleli egymást. Még szeptemberben történt egy Newcastle-ben rendezett bokszgálán, hogy Brooke-nak sikerült elvinnie a show-t Bunker elől. Történt ugyanis, hogy AJ Bunker legyőzte Little Bellsyt, az összecsapás után pedig Brooke bement a szorítóba, és elkezdte inzultálni a győztes AJ Bunkert, hogy felkeltse az érdeklődését egy esetleges mérkőzés miatt.

A szópárbajban aztán Bunker azzal vágott vissza, hogy Brooke-nak szüksége lenne egy szteroid tesztre, mielőtt szembeszállna vele. Brooke ekkor kiakadt, és azt mondta, akár azonnal belepisál egy pohárba a szorító közepén.

A 26 éves Brooke már egy ideje rivalizál Bunkerrel, kettejük története közel két éve kezdődött, amikor először összecsaptak egymással. Azt a meccset Brooke nyerte pontozással.

„Most már tudunk egymásról. Amikor először harcoltunk, ő csak egy ismeretlen volt számomra az influencer szcénából, és fel akarta venni velem a harcot. Most ő a bajnok, én viszont már legyőztem őt, így ez a meccs neki nagy lehetőség a visszavágásra, nekem pedig nagy lehetőség arra, hogy elnyerjem az övét. Ráadásul nem is kedveljük annyira egymást, szóval remek összetevői vannak a történetnek, ez pedig egy jó küzdelem alapja” – idézi a The Sun Elle Brooke-ot, aki a mérkőzéssel kapcsolatban arról is beszélt, hogy a boksz változtatta meg az életét.

„Bulizós lány voltam, aki kokaint és ketamint szippantott. De most már józan vagyok, hála a boksznak. Igazi partiarc voltam, minden anyagot, amit csak találtam, az orromba szippantottam. Most viszont már nem iszom, 18 hónapja józan vagyok, és már unalmas életet élek. Hétvégente nem járok el, mert túlságosan figyelek az étkezésemre és az edzési szokásaimra.”

„A körmeim is sokkal kisebbek lettek, nem találkozom annyi emberrel, mint egykoron. Az életem unalmas lett, igazából állandóan a négy fal között vagyok, és csak a munka van nekem” – mondta az OnlyFans-modell, aki azt is bevallotta, hogy korábban depressziós volt, de a boksz megváltoztatta az életét.

„Már teljesen a szöges ellentéte vagyok az akkori önmagamnak. A klubokba járkálás és a kokain szippantás helyett ma már a testmozgásra és a diétára figyelek. És ott van a rendszeres rutin, ami a kedvencem a bokszban, mert ez okot ad arra, hogy reggelente felkeljek. Ez struktúrát ad nekem a napra” – mondta a 26 éves influenszer, aki biztos benne, hogy még mindig az önpusztító életmódját folytatná, ha nem talált volna rá a bokszra.