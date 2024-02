Akárcsak a 2022-es világbajnokságon, ezúttal is a 7. helyért csapott össze egymással a két csapat, akkor a magyarok a Margitszigeten 8-6-ra diadalmaskodtak. Az utolsó világbajnoki mérkőzésről a 15 fős keretből Varga Dénes és Nagy Ádám maradt ki.



A magyarok Vigvári Vince lefordulásából szerezték meg a vezetést, de Marko Mrsic akcióból válaszolt. A túloldalon a 2023-as év legjobb férfi játékosának megválasztott Zalánki Gergő mutatta meg, miért nyerte meg a szavazást, egy másodperccel a támadóidő lejárta előtt bombázott a léc alá. A rivális emberelőnyből egyenlített újra, de Zalánki is értékesítette a fórt. Az ellenfél ötmétereshez jutott, de Mrsic a lécre bombázott, a túloldalon viszont Angyal Dániel remek passzát Jansik Szilárd értékesítette. A montenegróiaknak mindössze 11 másodpercük maradt a szünetig, de ez is elég volt nekik, hogy akciógólt szerezzenek, a magyar kispadról pedig hallani is lehetett az elégedetlenkedést.

Zalánki Gergő (j) góljaira ezúttal is nagy szüksége volt a magyar váloatotnak

MTI/Kovács Tamás