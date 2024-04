Ezzel teljessé vált a magyar kézilabdázás olimpiai jelenléte, hiszen férfi- és női válogatottunk mellett a játékvezetők is küldést kaptak, öt magyar strandkézilabdázó és egy edző pedig az ötkarikás játékok strandkézilabda bemutatóján képviselheti Magyarországot - számolt be a szövetség a közleményében.

A Bíró Ádám-Kiss Olivér játékvezető kettős küldést kapott a párizsi olimpiára

Fotó: MKSZ

"44 éve nem fordult elő olyan, hogy mindkét csapatunk és játékvezetőink is ott voltak az olimpián, ezzel teljes a magyar részvétel! - emelte ki Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke.

- Ha ehhez hozzávesszük a strandkézilabdázókat, valóban nem lehet hiányérzetünk.

Gratulálok Bíró Ádámnak és Kiss Olivérnek, valamint a teljes magyar játékvezetői társadalomnak és a sportdiplomatáinknak is, hiszen ez az ő sikerük is! A legjobb játékvezetők lesznek ott az olimpián, büszkék vagyunk rá, hogy köztük két magyar is fújhat a játékokon!"

Magyar játékvezetők legutóbb

24 évvel ezelőtt, 2000-ben vehettek részt olimpián, akkor a Klucsó Jenő–Lekrinszki Tivadar páros képviselte a magyar játékvezetőket.

Magyar játékvezetők az olimpiai kézilabdatornákon:

1936, Berlin: Kovács Ernő

1972, München: Keszthelyi László–Márki László

1976, Montréal: Fülöp György–Márki László

1980, Moszkva: Fülöp György–Szendrey Péter

1984, Los Angeles: Somhegyi Csaba–Szendrey Péter

2000, Sydney: Klucsó Jenő–Lekrinszki Tivadar

2024, Párizs: Bíró Ádám–Kiss Olivér

A párizsi olimpia férfi és női kézilabdatornájának játékvezetői:

BÍRÓ ÁDÁM-KISS OLIVÉR

Youcef Belkhiri-Sidali Hamidi (algériaiak)

Mariana Garcia-Maria Ines Paolantoni (argentinok)

Amar Konjicanin-Dino Konjicanin (bosnyákok)

Vaclav Horacek-Jiri Novotny (csehek)

Mads Hansen-Jesper Madsen (dánok)

Igancio Garcia-Andreu Marin (spanyolok)

Charlotte Bonaventura-Julie Bonaventura (franciák)

Robert Schulze-Tobias Tönnies (németek)

Tanja Kuttler-Maike Merz (németek)

Gjorgji Nacsevszki-Szlave Nikolov (északmacedónok)

Ivan Pavicsevics-Milos Raznatovics (montenegróiak)

Havard Kleven-Lars Jorum (norvégok)

Bojan Lah-David Sok (szlovénok)

Arthur Brunner-Morad Salah (sváciak)

Mirza Kurtagic-Mattias Wetterwik (svédek)