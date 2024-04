"Mindig is reménykedtem abban, hogy Golovkin vállal még egy összecsapást, például egy kazahsztáni búcsúmeccset, esetleg egy közel-keleti mérkőzést, vagy valami hasonlót. De ő most nagyon magas pozícióban van Kazahsztánban, mert nem csak az amatőr öklözők elnöke lett, hanem a teljes olimpiai csapaté, sportágtól függetlenül, így ez egy teljes munkaidős feladat számára."

Az amatőrként 2003-ban világbajnok, 2004-ben Athénban pedig olimpiai ezüstérmes Golovkin 2005-ben a nálunk is jól ismert német Universum Box-Promotion kötelékében lépett a profik közé. Első hivatásos meccsét első menetes K.O.-val éppen a magyar Balogh Gábor ellen nyerte meg egy düsseldorfi gálán. 2009-ben a WBO interkontinentális bajnoka lett, majd a következő évben felült a WBA középsúlyú trónjára, 2011-ben pedig az IBO övét is hozzácsapta a gyűjteményéhez. 2014-ben Marco Antonio Rubio legyőzésével pedig a WBC-nél is ő lett a bajnok, majd az IBF övét is elhódította, azaz a középsúly vitathatatlan bajnoka lett.