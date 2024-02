Egy évvel később fel is került a felnőttekhez, majd a koppenhágaiak több csapatnak is kölcsönadták. Így megjárta többek között a belga és a svéd élvonalat is, és játszott egyebek mellett a Charleroi, az OH Leuven és a Halmstad együttesében, legutóbbi klubja pedig az AIK Stockholm volt.

A 26 éves védekező középpályás kétszeres dán aranyérmesnek és kétszeres dán kupagyőztesnek vallhatja magát, és öt alkalommal szerepelt Elefántcsontpart U23-as válogatottjában is.