"Parma olyan, mint a második otthonom, hiszen

nagyon fiatalon, 17 évesen kerültem a klubhoz, ahol férfi lettem. Mindvégig az volt a szándékom, hogy itt maradjak, ezért nem volt nehéz a döntés"

- idézte a klub honlapja a háromszoros válogatott védőt.

Balogh Botond marad a Parmánál

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Luca Amedeo Bizzarri/LiveMedia/NurPhoto

Balogh Botond marad a Parmánál

Az MTI beszámolója szerint Balogh 2019-ben igazolt a Parmához, 2020. október 31-én az Internazionale elleni első osztályú bajnokin debütált a felnőttek között. A magyar futballista a jelenlegi kiírásban 16 tétmérkőzésen kapott lehetőséget a Serie B-ben listavezető együttesben.

Pen to paper for another extension! ✍️🇭🇺 pic.twitter.com/2dXW6cEGAx — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) April 26, 2024

Balogh a pályafutását Sopronban kezdte, majd az MTK labdarúgója volt. 2019 augusztusában igazolta le az olasz első osztályban szereplő Parma, csapattársával, Kosznovszky Márkkal együtt. Kezdetekben elsősorban a klub utánpótláscsapatánál számítottak a játékára, de többször is a felnőtt keret tagjaival edzhetett együtt, a 2019-2020-as szezon végén pedig élvonalbeli bajnokin is leülhetett a kispadra. 2020. október 28-án, a Pescara ellen 3-1-re megnyert kupamérkőzésen mutatkozott be tétmérkőzésen a Parmában. Október 31-én a Seria A-ban is bemutatkozott, végigjátszotta az Internazionale elleni 2-2-es bajnokit. 2021 májusában egyszer már négy évvel meghosszabbította szerződését a másodosztályba kieső csapattal, most 2027-ig kötelezte el magát a Parmához.

Ami a válogatottat illeti, 2019-ben a magyar U17-es válogatott tagjaként részt vett a korosztályos Európa-bajnokságon és világbajnokságon. 2021 márciusában Gera Zoltán szövetségi edző nevezte őt a 2021-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatott keretébe.

2021 októberében Marco Rossi szövetségi kapitány meghívta a felnőtt válogatott keretébe, majd 2021. november 12-én a San Marino elleni mérkőzésen csereként pályára lépve be is mutatkozott a válogatottban.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.