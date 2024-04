Az utóbbi hetekben forrnak az indulatok a Hertha háza táján. A csapat ugyan a középmezőny elején tanyázik, a feljutásra azonban kevés esélye van. Ráadásul Dárdai Pálnak is nehéz napjai vannak, hiszen biztossá vált, hogy legkisebb fia nyáron távozik a csapattól, és könnyen lehet, hogy a szezon végeztél a magyar szakembernek is távoznia kell. Dárdain óriási a nyomás, múlt héten egy sajtótájékoztatón a Kicker újságírójának, Steffen Rohrnak a kérdése után kiviharzott a teremből, ezt követően pedig olyan hírek is napvilágot láttak, hogy a Hertha már Dárdai utódjával tárgyal.

kicker-Redakteur Steffen Rohr wollte Pal #Dardai auf der Spieltags-PK eine Frage zu Paderborn stellen und wurde damit abgeschmettert, dass er geschrieben habe, Hertha hätte "kein Konzept".



Nach einer Nachfrage verließ Dardai den Raum ... #HaHoHe