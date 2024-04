Nem esett gól az első félidőben

Nem meglepő, hogy a szünetben Bognár György le is hozta a piros lapot megúszó Kovácsot, így a második játékrész már nélküle kezdődött. Az FTC rögtön veszélyeztetett, Abu Fani szabadrúgása után Abena fejelt centikkel kapu fölé jó helyzetben. Az 50. percben Makreckis kobb olali beadása után Varga terült el a tizenhatoson belül, de Karakó és a VAR sem látott szabálytalanságot.

A Fradi a folytatásban is maradt támadásban, de sokkal kevesebb veszélyt jelentett a kapura, mint a meccs korábbi szakaszaiban.

A 61. percben Vas révén veszélyezetett a Paks, de a lövés levágódott a védőről. Két perccel későb Abu Fani szép beadása után Varga fejelt öt méterről a kapufára, majd Zachariassen közvetlen közelről kapu fölé lőtt.

Hatalmas csatát hozott a Fradi-Paks rangadó

Sztankovics is próbált cserékkel lendíteni a Fradi játékán, ugyanis ezekben a percekben sokkal kiegyenlítettebb volt a játék. A 69. percben Böde Dániel is beállt a Paksba, aki a ferencvárosi szurkolóktól is nagy tapsot kapott, illetve az sem szabadott elfelejteni, hogy már sárga lappal lépett pályára.

A 70. percben Varga ollózott gyönyörűen kapura, de Szappanos ezt is védeni tudta.

A 80. perchez érkezve már érezhető volt, hogy mindkét csapatnál fogy az erő, de egy szabadrúgás után Cissé öt méterről így is megszerezhette volna a vezetést, de a labda kapu mellé ment. A Paks már csak arra törekedett, hogy megőrizze a döntetlent, de a Fradi sem tudott már a cserék ellenére sem annyira veszélyes lenni. A 87. percben Dibusznak is védenie kellett egyet Szabó lövése után, de nem okozott neki gondot.

A 89. percben csak megszerezte a vezetést a Fradi, Ben Romdán jobb oldali beadésa után az ugyancsak csereként beálló Traoré előzte meg a röviden a védőjét és lőtt közelről a kapuba.

Az ötperces ráadás pedig nem hozott újabb gólt - Ben Romdán lövését még a kapufára tolta Szappanos -, így a Fradi győzni tudott és egy meccsel kevesebbet játszva is nyolcpontos már az előnye a Paks előtt.

OTP Bank Liga, 27. forduló:

Ferencvárosi TC-Paksi FC 1-0 (0-0)

Groupama Aréna, 17 675 néző, v.: Karakó

gólszerző: Traoré (89.)

sárga lap: Zachariassen (38.), Abu Fani (44.), Traoré (89.), illetve Kovács K. (5.), Lenzsér (33.), Böde (44., a kispadon), Windecker (44.)

Ferencvárosi TC: Dibusz - Makreckis, Cissé, Abena, Civic (Ramírez, 81.) - Maiga, Loncar (Ben Romdan, 66.) - Zachariassen (Traoré, 72.), Abu Fani, Marquinhos (Szevikjan, 81.) - Varga B. (Kodro, 81.)

Paksi FC: Szappanos - Kovács K. (Vass, a szünetben), Kinyik, Szélpál, Lenzsér (Tóth. B., 90.), Szabó J. - Mezei (Haraszti, 80.), Papp, Windecker - Skribek (Szabó B., 69.), Könyves (Böde, 69.)