A kispesti klub honlapjának beszámolója szerint a 17 éves, korosztályos válogatott kapus 2019-ben, Orosházáról igazolt a fővárosba, először az U15-ös csapat tagja volt, de az azóta eltelt időben többször a jelenleg másodosztályú első csapattal is tréningezhetett. A fiatal játékos már tavaly nyáron is vendégeskedett a spanyol csapatnál.

"Ez egy különleges lehetőség Ákosnak, ráadásul hatalmas elismerés a Honvédnak, hogy egy La Liga-csapat számára tudunk játékost eladni és a megállapodás értelmében a továbbértékesítésből is részesülhetünk majd" - jelentette ki Kun Gergely ügyvezető.

"Terveztem, hogy szeretném majd kipróbálni magam külföldön is, azonban nem volt meghatározva, hogy pontosan mikor. A Sociedadnál is bizonyítanám a rátermettségemet, a célom, hogy számítsanak rám, szeretnék a felnőttcsapatban bemutatkozni!“ - idézi a fiatal kapust a Honvéd honlapja, ahol egy nem akármilyen érdekességre is bukkanhatunk. 2023 tavaszán a PMFC elleni utánpótlásmeccsen csatárként szállt be a játékba és szenzációs gólt lőtt 40 méterről.

A Real Sociedad a mostani idényben nyolcaddöntős volt a Bajnokok Ligájában, a magyar utánpótlás-válogatott labdarúgók közül a Yaakobishvili testvérek is Spanyolországban pallérozódnak: a kapus Áron a Barcelona, a védő Antal a Girona játékosa.

