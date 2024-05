A német tréner kilenc sikeres idényt zár, a Wolverhampton elleni hazai meccsel véget ér angliai kalandja.

Jürgen Klopp hamarosan búcsúzik a Liverpooltól

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Suhaimi Abdullah/NurPhoto

A 90min írása szerint Jürgen Klopp elmagyarázta, miért jelent többet a Liverpoolban elért siker minden más klubnál végzett diadalainál - szúrta ki a Metropol.

Jürgen Klopp: Életem legjobb idejét adtam a Liverpoolnak

"Ha egyszer nyersz a Liverpoollal, az

annyit ér, mint öt sikeres meccs egy másik csapattal. Egy jó pillanat átélése nagyon jó, egy jó pillanat sok emberrel együtt teljesen más szint,

és ugyanez a helyzet a rossz pillanatokkal is. Szóval, ez igazán különleges érzés - fejtegette.

Emlékeztetett rá, miként szakította félbe nyaralását, amikor kilenc éve a Liverpool állást ajánlott neki.

"2015-re visszatekintve olyan érzésem van, mint ha 25 éve lennék itt. Nagyon izgatott voltam a lehetőség miatt. Németország után Angliába akartam költözni, ezt nyilván egy pillanatra sem bántam meg. Itt nőhettem fel. Nem vagyok városi ember, vidéken nőttem fel. Szeretek itt élni, áldottaknak éreztem magamat.

Utolsó, szívszorító üzenete a szurkolóknak szólt:

"Életem legjobb idejét adtam a Liverpoolnak, de ez fordítva is igaz... Ez a legjobb dolog, amit Angliából megőrzök, és nyilvánvalóan azt gondolom: soha többé az életben nem sétálok egyedül."

Klopp utóbbi kijelentésével az FC Liverpool himnuszára, Gerry and The Pacemakers You’ll Never Walk Alone című szerzeményére célzott.

Jürgen Klopp 2008 és 2015 között a Borussia Dortmund vezetőedzője volt, amellyel kétszer nyert német bajnokságot, egyszer Német Kupát.. 2013-ban csapatával a Bajnokok Ligája döntőjében szerepelt. 2015-től 2024 nyaráig a Liverpool FC menedzsere. 2019-ben BL győztes lett a Liverpollal, 2024. január 26-án bejelentette, hogy a szezon végén elhagyja a csapatot.

