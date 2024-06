Marco Rossit az Európa-bajnokság legnagyobb sztáredzői között emlegetik

Gareth Southgate és Didier Deschamps, azaz akár a végső győzelemre is esélyes

angol és francia labdarúgó-válogatottak világhírű szövetségi kapitányaival egy polcon emlegeti Marco Rossit egy afrikai futballportál

– szúrta ki a Csakfoci.

Marco Rossi az Eb éegnagyobb edzői között van

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Marco Rossi a legjobb edzők között van

A Pulse Sports az Európa-bajnokság 24 résztvevőjének szövetségi kapitányait bemutató cikke szerint Southgate, Deschamps és Rossi vezetik a csatára készülő edzőtitánokat, azaz a tornára bejutott válogatottakat irányító stratégákat - írja a Ripost.

A magyar nemzeti csapatot 2018 óta egyre magasabbra vezető, immár magyar állampolgársággal is büszkélkedő edzőről kiemelik: "az olasz fegyelmező a kemény és szervezett játékstílusról ismert”. Irányításával Magyarország rendre dacol az esélyekkel,

különösen igaz volt ez a 2021-es Eb-re, amikor helytállt a „halálcsoportban” (akkor perceken múlt, hogy a mieink nem jutottak tovább a francia, portugál, német csapattal teljes négyesből).

Rossi erényei közé sorolják, hogy olaszként természetesen nagy hangsúlyt fektet a válogatott védekezésére, ami még a legerősebb ellenfelekkel szemben is nagyon ellenállóvá teszi az övéit. Ez most is kulcsfontosságú lehet a kőkemény Eb-csoportban.

Ellenfeleink közül a svájci kapitányt, Murat Yakint is a jól szervezett védelme és a taktikai rugalmassága miatt dicsérik; a fiatal és újhullámos német Julian Nagelsmann-nak ellenben a Nationalelf magas letámadását és támadófociját tulajdonítják; a skót Steve Clarke esetében pedig a csapata robusztus, fegyelmezett védekezésre épülő kontrajátékát emelik ki.

