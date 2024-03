A Liverpool sztárfocistája mindig érdekes témát jelent a szurkolóknak, most pedig újra a magánélete van terítéken. Korábban többször is arról pletykáltak, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya megint Gécsek Fannival alkot egy párt, de most másról van szó.

A Bors szerint most egy másik, nem mellesleg ugyancsak szőke hölgy neve is felmerült Szoboszlaival kapcsolatban, ugyanis a Liverpool sztárja elkezdte követni őt az Instagramon. Ebben persze semmi nincs még, ám Dominik a szakítása óta nem érdeklődött a közösségi oldalán más lányok iránt, csupán azokat követte, akiket mindketten ismertek Fannival. Éppen ezért lepődtek meg a rajongók, hogy most egy székesfehérvári hölgy is ott van a listán.