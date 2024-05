Sladjana Pop-Lazic a pályafutását hazájában kezdte, ahol a Niš és a Zaječar csapatával is bajnoki címet szerzett. 2012 júniusában szerződött a francia élvonalban szereplő Besanconhoz.

A szuperszexi kézilabdázónő, Sladjana Pop-Lazic

Fotó: Sladjana Pop-Lazic/Instagram

Pop-Lazic dögös fotókkal őrjíti meg a rajongóit

Két szezon elteltével a csapat kiesett az első osztályból, azonban főként a másodosztály legjobbjának választott Pop-Lazic teljesítményének köszönhetően, a 2014/2015-ös idény végén visszajutott az élvonalba. A 2015/2016-os idényt megelőzően a Metz Handball igazolta le.

Első idényének végén megnyerte csapatával a francia bajnokságot és bekerült az idény All Star-csapatába is. A 2016/2017-es szezonban a Metz együttesével mindkét hazai sorozatot megnyerte és a Bajnokok Ligájában is egészen a negyeddöntőig jutott, ott azonban a későbbi győztes Győri Audi ETO jobbnak bizonyult. Az idény végén Franciaországban újból bekerült a szezon All Star-csapatába.

A 2017/2018-as idényt megelőzően a bajnoki rivális Brest Bretagne Handball igazolta le, amellyel atz első idényében kupagyőztes lett. 2019 januárjában három évvel meghosszabbította szerződését a klubbal. A 2021-2022-es szezont követően fejezte be pályafutását.

A szerb válogatottban száz alkalommal szerepelt, négy Európa-bajnokságon és egy világbajnokságon is részt vett.

Amióta visszavonult, több ideje jut a családjára, na meg persze a rajongóira is. Pop-Lazic pedig meg is hálálja a követéséket, rendre dögös fotókkal kényezteti el a szzrkolókat.

