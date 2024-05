A csapat honlapja közölte, hogy az olasz Familia Schióval bajnoki ezüstérmet nyert magyar erőcsatár már bevethető és az együttesben eddig az ő helyén szerepelt Taylor Soulétól elköszöntek - írja az MTI.

Juhász Dorka visszatért a WNBA-be

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2023 Getty Images

A Lynx azt is jelezte, hogy Juhász már a szombati - közép-európai idő szerint 19 órakor kezdődő -, New York Liberty elleni hazai alapszakasz-mérkőzésen pályára léphet. A 24 éves válogatott kosaras tavaly mutatkozott be a WNBA-ben és első szezonjában 38 mérkőzésen átlagban 6 pontot, 6,5 lepattanót és 2,6 gólpasszt ért el, s az idény végén beválasztották liga újonc ötösébe.

A Lynx három meccsen van túl az alapszakaszban és két győzelem mellett egyszer veszített.