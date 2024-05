Valóban garantált a gyors fogyás villámdiétákkal?

A bikiniszezonhoz közeledve szinte minden nő gondolata a fogyókúrák, diéták körül forog, szó szerint tele van vele az internet, az egészségmagazinokban, de még az irodában, az edzőteremben, sőt, a baráti találkozók során is rendre ez a téma. A tavasz vége felé hirtelen központi téma lesz a gyors fogyás, még azok körében is, akik télen még lelkiismeretfurdalás nélkül tömték magukba a cukros, zsíros, feldolgozott kalóriabombákat. Jogos tehát a kérdés: ha mindenki ennyire aggódik az alakja miatt, miért nem foglalkozunk vele egész évben, ahelyett, hogy pánikszerűen menekülnénk különféle villámmegoldásokba, amelyek talán valóban eredményesek, ha az utolsó pár kiló eltüntetéséről van szó, azonban komolyabb túlsúly esetén nem igazán lehet tőlük csodát várni. Arról nem is beszélve, hogy ezek általában nem tarthatók egy életen keresztül, ha pedig valaki mégis megpróbálja, komoly hiánybetegségek léphetnek fel a túl szigorú étrend miatt, viszont amint abbahagyja, rekordsebességgel hízza vissza a leadott kilóknak akár a dupláját, és kezdődhet elölről az egész ördögi kör.

Amint lekerül rólunk a réteges, bő ruházat, és terítékre kerülnek a lenge nyári holmik, a legtöbb ember gondterhelten veszi szemügyre vélt vagy valós úszógumijait, és turbó sebességgel veti bele magát különféle diétás szakkönyvek, magazinok, internetes oldalak böngészésébe hogy felkutassák azt a diétát, amely a lehető legrövidebb idő alatt a legtöbb kilótól szabadít meg. Ebben az SOS-helyzetben sokszor az sem érdekel bennünket, ha két héten keresztül csak grapefruitot ehetünk, vagy egy időre el kell felejtenünk a vacsorát, esetleg napokig nem vihetünk be szilárd táplálékot, a gyors fogyás és a lapos has érdekében ugyanis mindent megtennénk. A gyors fogyás egyszerűbb, mint hinné Fotó: pixabay.com Talán sosem volt ekkora kultusza a villámdiétáknak, mint az utóbbi 10-20 évben, ami részben az internet térhódításának is köszönhető. Napjainkban ugyanis többféle ingyenes diétás étrend megtalálható a világhálón is, amelyekkel nincs más teendőnk, mint letölteni, és még aznap elkezdeni. Ki-ki megtalálhatja a kedvére valót. Rövid, szigorú diéta a gyors fogyás kulcsa? Ezek a leggyakoribbak: 2 hetes fehérjediéta

szétválaszó diéták

monodiéták, melyek esetén az ember csak egyfajta ételt, vagy élelmiszercsoportot fogyaszt, például a különféle gyümölcs-é szöldségdiéták.

léböjtkúrák, amikor szilárd táplálékot nem fogyasztunk, csak frissen préselt gyümölcs-és zöldségleveket, esetleg különféle leveseket.

időszakos böjt Ezek az étrendek többsége 1- vagy maximum 2 hétre szól. Napjainkban egyre népszerűbbek a különféle böjtök. Létezik léböjtkúra, amikor napokig csak folyadékot veszünk magunkhoz frissen préselt gyümölcs-, illetve zöldségleve, esetleg levesek, és persze minél több víz formájában, vannak, akik arra voksolnak, hogy pár napra vagy hétre kiiktatják a húst, az állati eredetű élelmiszereket, esetleg a cukrot, emellett egyre elterjedtebb az úgynevezett időszakos böjt, melynek során koplalási és étkezési szakaszok váltják egymást. Leegyszerűsítve ez annyit jelent, hogy 12-14 vagy 16 órán keresztül nem vesz magához az ember táplálékot, csupán folyadékot fogyaszt, ám csakis olyat, amiben nincs kalória, például ásványvíz, ízesítetlen tea, feketekávé üresen, étkezni pedig a fennmaradó 8-10-12 órás idősávban lehet. Leggyakoribb a 16:8 órás elosztás, de kezdőknek ajánlott fokozatosan növelni a koplalási órák számát, ahelyett, hogy hirtelen belevágnának. A másik változata az időszakos böjtnek az 5:2 böjt, ha valaki 5 napon át normál 1500,-2000 kalóriát tartalmazó, többségében egészséges ételeken alapuló étrend szerint étkezik, a maradék 2 napban pedig erősen csökkentett energiatartalmú - maximum 500 kalóriás - étrendet követ. Ez egy fokkal rugalmasabb, mint a 16:8 változat, azonban ez is igényel némi felkészülést és rutint.

Bár a böjt lényege elsősorban a méregtelenítés, egyre többen alkalmazzák fogyókúrás céllal is, ugyanis sokan úgy tapasztalják, hogy a koplalási szakaszban beindul a zsírégetés, és a szervezet a saját raktárait kezdi el lebontani. A gyors fogyás érdekében az emberek többsége bármit megtenne

Fotó: Shutterstock Mi a probléma ezekkel? A legtöbb diétás étrendet ideiglenesen- pár napig, hétig, esetleg hónapig - követi az ember, ezután visszatér a korábban megszokott táplálkozáshoz. Így kezdetben valóban látványos eredményt hozhat egy-egy villámdiéta, ám amint az ember abbahagyja, kamatostul szedi vissza a kilókat, akár már a nyaralás alatt, amikor végre hátradől, és elkezdi magába tömni a lángost, fagyit, hotdogot, sült krumplit - hiszen olyan szépen lefogytunk, megérdemeljük. A másik káros szokás, ha valaki hosszú távon próbálja tartani az 1-2 hétre tervezett diétákat, és akár évekig is sanyargatja magát velük. Sokakat ugyanis fellelkesít, ha azt lája, folyamatosan pörögnek lefelé a kilók, ám eközben nem vesznek tudomást arról, hogy szervezetük éhezik, és megjelennek az alultápláltság tipikus tünetei: egyre fáradékonyabbak, kimerültebbek leszünk, hajhullás, sápadt bőr, szem körüli karikák keserítik meg a mindennapjainkat. A túlságosan egyoldalú étrend ugyanis vitaminhiányhoz, vérszegénységhez, általános gyengeséghez vezet. Azonban azt sem állíthatnánk, hogy semmiképp nincs helye a rövid távú diétáknak az egészséges életmódban: ha az utolsó pár kilót szeretnénk lefaragni, átmeneti szigorítás jól jöhet, és a szervezetünket, emésztőrendszerünket is tehermentesíthetjük egy néhány napos tisztítókúrával. Ám fontos, hogy ezután fokozatosan térjünk vissza a normál, vegyes étrendhez, persze mellőzve azokat a káros szokásokat, melyek korábban hízáshoz vezettek. Kerüljük a habzsolást és a féktelen lakomákat, különben az egészet kezdhetjük elölről, azonban a fontos tápanyagokat ne iktassuk ki hosszú távon az étrendből. Bár a böjtnek az időszakos formája nem feltétlenül számít villámdiétának, vannak, akik egy életen át próbálják követni, azonban ez sem mindenkinek való: ha fáradékonyságot, gyengeséget, ájulásérzetet vagy folyamatos éhséget tapasztalunk, inkább hagyjuk abba. Különféle tartós betegségben szenvedők, kiskorúak, táplálkozási zavarral küzdők, eleve alacsonyabb testsúlyú emberek pedig inkább jobb, ha el sem kezdik. Ha nem a villámdiéta, akkor mégis mi lehet a hosszú távú megoldás? Ahogyan már említettük, a villámdiéta nem feltétlenül ördögtől való dolog, hiszen tökéletesen alkalmas korrigálási célokra, amikor már csak az utolsó néhány kilót kell lefaragnunk magunkról. Hosszú távú sikert azonban csak az életmódváltás hozhat, melyben szó sincs koplalásról és egyoldalú étkezésről, viszont része a rendszeres testmozgás, elegendő folyadékfogyasztás, kellő mennyiségű pihenés, és a tápláló, vegyes étrend, mely fehérjéken, egészséges zsírokon, és jó minőségű szénhidrátforrásokon alapul. Alkalmanként azonban belefér némi elcsábulás, például 1-2 gömb fagyi, pár szelet pizza vagy akár néhány kocka csokoládé. Hiszen - ahogyan már sokan tapasztaltuk - a túlzott szigor és lemondás nem mindig célravezető, és hamarabb elfogy az ember lelkesedése, hogy kitartson az egészséges életmód mellett.

Ilyen például az igazi mediterrán étrend, mely bőven tartalmaz gyümölcsöket, zöldségeket, halat, fehér húst, magvakat, zsiradékként pedig az olíva-és kókuszolajat részesíti előnyben az állati zsírok helyett. Ez a fajta diéta akár egy életen át tartható, hiszen semmi nem tiltott, egyedül a mértékre és az arányokra kell figyelni, így a szervezet semmiben nem szenved hiányt. Célszerű azonban minimumra csökkenteni a cukor, a feldolgozott ételek és az alkohol fogyasztását, utóbbi esetén kivételt képez egy pohár jó minőségű vörösbor, melyből 1 kis pohárral heti 2-3 alkalommal nyugodtan elkortyolhatunk, hiszen jót tesz a vérképzésnek.

Ha pedig mindezt betartjuk, és egész évben odafigyelünk az egészséges táplálkozásra, nem kell tavasszal fejvesztve a koplalásba menekülnünk ahhoz, hogy szégyen nélkül viseljünk fürdőruhát és lenge darabokat, amint beköszönt a kánikula.