Mutatjuk a legjobb, 10 perc alatt elkészíthető reggeliket, a dolgos hétköznapokra

Mai cikkünkben 5 olyan egyszerű, villámgyors finomságot mutatunk, amelyeket a rohanós munkanapokon is összedobhatunk reggelire, hiszen mindössze pár perc alatt elkészülnek, azonban jóval egészségesebbek és változatosabbak, mintha mindennap péksüteményt ennénk, vagy ami ennél is rosszabb: korgó gyomorral indulnánk munkába. Ráadásul olyan ínycsiklandóak, hogy még azoknak is meghozza a kedvét a reggelizéshez, akik eddig sosem voltak éhesek a korai órákban. Édes-sós, tartalmasabb-könnyedebb fogások egyaránt találhatók közöttük, így ki-ki megtalálja a kedvére valót.

Egyéjszakás zabkása A legtöbb ember a zabkására asszociál, ha gyors, egészséges reggeliről van szó, nem véletlenül: gyümölcsökkel és különféle magvakkal - chiamag, diófélék - feldobva tökéletes napindító, ami egész délelőtt energiával látja el a szervezetet. Nem mellesleg rendkívül mutatós is, főleg, ha bogyós gyümölcsökkel - eperszemekkel, áfonyával, málnával - tálaljuk. Ha pedig már előző este elkészítjük, másnap igen kevés dolgunk lesz vele, leginkább csak díszítenünk kell a különféle feltétekkel, hogy minél gusztusosabban nézzen ki. Lezárható üvegekben vagy műanyag edényekben a munkhahelyre is magunkkal vihetjük, hidegen is nagyon finom, akár desszertként is megállja a helyét. Ey tál zabkása frissgyümölcsökkel és magvakkal az egyik legideálisabb reggeli

Fotó: pixabay.com