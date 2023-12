Jessica Nigri egyike azoknak a hölgyeknek, akik játékkontrollerrel a kezükben nőttek fel. Imád játszani, rajzfilmeket nézni, és beöltözni a kedvenc karaktereiknek. Felfedezte a magában szunnyadó nőiességet, és azt is előszeretettel mutogatja rajongóinak. A szépségét és a vadságát a karrierépítésben is tudja kamatoztatni, hiszen az évek során több híres videójáték népszerűsítésében játszott fontos szerepet.

Így például a Lollipop Chainsaw vagy az Assanssin's Creed IV: Black Flag programoknál is hivatalos promóterként-szóvivőként dolgozott. Jessica tipikusan az az ember, aki két kanállal habzsolja az életet. Amit tökéletesen bizonyít, hogy felnőttfilmekben is szerepelt, pedig erre igazán ne is lett volna szüksége. A képre nyíló galéria átpörgetése során mindenki betekinthet e különleges karrier állomásaiba, és a meglehetősen exhibicionista Jessica szenvedélyes mindennapjaiba.

