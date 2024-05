Az okosórák lazítottak a divat szabályain

Az okosórák már nem csupán hasznos funkciókat kínálnak, hanem hozzátesznek a személyes stílushoz is. A Huawei 2022-es felméréséből kiderült, hogy a válaszadók 40 százaléka már funkcionális eszköz és stílusos kiegészítő ötvözeteként tekint az okosórákra.

Hasonlóan látja ezt Holdampf Linda divat- és stílusszakértő is, aki markáns, meghatározó kiegészítőként tekint az okosórákra, amelyekkel egyedibbé és különlegesebbé tehetjük ruhatárunkat. Fontos azonban, hogy az adott eszköz jól illeszkedjen hozzánk és stílusunkhoz: „Emlékszem még az első okosóra hullámra, amikor mindenkin ugyanaz volt, kortól, nemtől, stílustól függetlenül. Mára ez teljesen megváltozott, az önkifejezés egyik eszköze lett: a vásárlók a saját stílusukra szabhatják az órákat, igényeiknek, életmódjuknak megfelelően, legyen szó baráti kávézásról, edzésről, vagy üzleti találkozóról. Az okosórák totálisan bekúsztak az életünkbe, és most már a gyártók is egyre inkább odafigyelnek arra, hogy mindenki megtalálja a saját stílusának és pénztárcájának való eszközt” – mondta.

Sokoldalú kiegészítő

A felhasználói szemléletben bekövetkező változásra reagálva a Huawei is újragondolta okoeszközei portfolióját, így a klasszikus dizájnelemek mellett hangsúlyt kap a praktikus kialakítás is, megtartva a fiatalos, lendületes színvilágot. Ezt képviseli a WATCH GT 4 klasszikus órákra emlékeztető óratesttel, de fiatalos, pasztellzöld levélmintázatú pánttal kapható verziója, ami már hazánkban is elérhető. Ugyanígy a Watch FIT 3 is a dinamizmust testesíti meg fiatalos szíjválasztékával, de a klasszikus bőrszíjak kedvelői is megtalálják a hozzájuk illőt, mindezt praktikus nagyméretű négyzetes óratokkal.

Fotó: Huawei

Holdampf Linda stílusszakértő szerint az okosórák letisztult formavilágukkal tökéletesen harmonizálnak az idei tavasz és nyár divatjának legmeghatározóbb színeivel, többek között a pasztell árnyalatokkal. Minták terén a pöttyös, csíkos és virágminta a legjellemzőbb, melyek bátran kombinálhatóak viselhető okoseszközökkel. Ráadásul az okosórák lazítottak a divat szabályain, így megállják a helyüket akár más kiegészítők és markánsabb ruhadarabok mellett is: „Nagyon szeretem, amikor egy romantikusabb összeállítás mellé modern anyagú és kialakítású óra virít a karunkon” – mondta el a stílusszakértő. – „Nyugodtan rakhatunk karkötőt mellé, gyűrűt. Még a körömlakkunk színét is figyelembe vehetjük. Egy klasszikus hatású, bőr- vagy fémszíjas okosóra mellé felvehetjük a nagymamától örökölt antik karkötőt. Nem üti egymást a kettő.”