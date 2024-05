Iskolai mészárlás kapcsán perlik a Call of Duty kiadóját

Szinte napra pontosan két éve felfoghatatlan tragédia történt a Texas államban lévő Uvalde kisváros Robb Általános Iskolájában, a 18 éves Salvador Ramos máig tisztázatlan okból tömegmészárlásba kezdett. Az intézmény korábbi tanulója tizenkilenc gyermeket és két tanárt ölt meg, tizenhét személyt megsebesített, végül a határőrség taktikai alakulata agyonlőtte.

Az áldozatok családjai nemrég egyezségre jutottak Uvalde városával egy kétmillió dolláros kártérítésről, azonban most két további polgári pert kívánnak indítani, egyet Texasban, a másikat Kaliforniában. Ezekben azzal vádolnák az Instagramot, a Daniel Defense fegyvergyártó céget, továbbá a Call of Duty játéksorozatot kiadó Activisiont, hogy anyagi haszonért behálózták Ramost.

Az állítás háttere, hogy Ramos játszott a Call of Duty játéksorozat részeivel, a 2021-es Call of Duty: Modern Warfare pedig tartalmazta a lövöldözés során használt Daniel Defense M4 V7 puskát, többek közt az egyik töltőképernyőn is megjelent. Ramos órákkal a tizennyolcadik életévének betöltését követően megvásárolta a fegyvert, napokkal később pedig elsőként a nagymamáját lőtte meg vele, majd elhajtott az általános iskolába. Az Instagram úgy került a képbe, hogy Ramos ebben a szolgáltatásban is bizonyítottan nézegette a Daniel Defense által feltöltött reklámanyagokat.

A perek hírére az Activision együttérzését fejezte ki a családok számára, azonban alaptalannak tartja a vádat. Hírünk írásáig az Instagram és a Daniel Defense nem kommentálták a fejleményt.

