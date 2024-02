Az androidos, azaz magyarán nem Apple telefonokon a gyári kiszerelés részeként található meg az ingyenes Google Térkép. Ez nagyon hasznos és sokoldalú app, amely többek között navigációs funkciókkal is rendelkezik, és nem meglepő módon rengetegen használják. A Google Maps néven is ismert szoftver Magyarországon is nagyon népszerű, és a hatalmas amerikai konszern kiemelt szerepet szán neki régóta, és ez nem változik a jövőben sem a jelek szerint.

Nem lesz gond a Google térképnek a folyamatos nyomkövetés

A holding ugyanis folyamatosan fejleszti ezt a programot, azaz rendszeresen jelennek meg időről-időre hasznos funkciók, amelyek akár komoly segítséget is jelenthetnek az autósok számára, amit tökéletesen bizonyít a vállalat mostani bejelentése is.

A Google Térkép műholdas helymeghatározást használ ahhoz, hogy a járművek pozícióit felmérje, és azokat elhelyezze a térképen. Azonban vannak olyan területek, ahol az autók elvesztik a műholdas jelet, ami problémákat okozhat. Jellemzően ilyen helyek az alagutak, ahol emiatt nem is működik a navigáció. Azonban a Google most arról számolt be, hogy az általuk már korábban felvásárolt Waze ökoszisztémáját átvéve megoldják ezt a problémát. Az alagutakban elhelyezett Bluetooth adóvevők segítségével teremtik meg a kapcsolatot a műholdak és az autók között.

Ezáltal tehát mód nyílik a szoftver használatára ilyenkor is. Ez pedig nagyon hasznos lehet, hiszen így információt kaphatnak a vezetők arról a föld alatt is a navigációval kapcsolatban, tehát, hogy merre kell menniük. Valamint ennél is fontosabb lehet, hogy a biztonságukat is segíti, hiszen így azt is tudathatják velük egyszerűen és villámgyorsan, ha az útszakaszon balesettől vagy torlódástól kell tartani.

Navigáció a föld alatt

Magyarországon, legalábbis egyelőre, még nincsenek ilyen komplex, hosszú alagutak vagy alagútendszerek. De külföldön már szép számmal akadnak ilyenek, és ha valaki autóval jár ilyen helyeken, például az Alpokban, Rómában vagy Párizsban, akkor ezt nagyon értékelheti. E funkció használata egyébként alapértelemezett állapotban nem aktív, tehát külön be kell kapcsolni a Google Térkép Beállítások megváltoztatásával.

Ehhez be kell lépni a Google Térkép appban a felhasználói profilba, a jobb felső sarokban lévő betűre vagy ikonra nyomva. Ezt követően a fogaskereket, azaz a Beállításokat kell kiválasztani, itt megkeresni a Navigációs beállításokat, majd ezen belül a Bluetoothos alagútjelzők menüpontot átállítani.

MI miatt lesz jobb a Google Waze navigációs rendszer

Ezzel a fejlesztéseknek nincs még vége természetesen. A Google arról is beszámolt, hogy a riválisaihoz hasonlóan intenzíven dolgozik azon, hogy a különféle mesterséges intelligencia alapú eljárásokat beépítse rendszerébe. A közeljövőben ennek köszönhetően számos olyan újabb megoldással találkozhatnak az autósok ebben az applikációban, ami kényelmesebbé, biztonságosabbá teheti az életüket, szóval érdemes figyelni a híreket!

