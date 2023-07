Megan Fox nemrég egy kis időre eltűnt közösségi oldalairól, de úgy tűnik, újult erővel tér vissza és szexibb, mint valaha. A színésznő korábban sem volt szemérmes típus, de az utóbbi időben magán is túltesz. Szinte ontja magáról a merészebbnél merészebb fotókat, melyek szinte mindene kilátszik. Nemrég még intim helyen lévő tetoválását is megmutatta, most pedig egy vizes ruhában, meztelen testtel fotózták, így már nem sok maradt a fantáziára, ugyanis mindene kilátszik a nedves ruha alól.