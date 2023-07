Az utóbbi időben egyre több megcsalásról szóló hír lát napvilágot a celebek között is. Nemrég Gáspár Laci vallotta be, hogy ő látható azokon a nagy botrányt kavart videókon, ahol egy prostituált társaságában vették filmre. Az énekestől nagyobb összeget kértek, hogy ne hozzák nyilvánosságra a felvételt, mivel ő nem engedett a zsarolásnak, ezért közszemlére tették. Legutóbb egy feltörekvő magyar énekesnő házassága ment tönkre egy harmadik fél miatt, aki ugyanúgy kétgyerekes édesanya, mint Voksán Virág.

Az utóbbi időkben kínosabbnál kínosabb történetek szivárognak ki a hazai sztárvilágban, Gáspár Laci szexbotrányát követően a fiatal énekesnő, Ponekker Virág találta magát hasonló helyzetben, ugyanis két gyerekének édesapja, a lemezlovas Ács Dániel flörtölt felesége mellett úgy, hogy legkisebb fiuk most hét hónapos.

A DJ hűtlenségéről durva dolgok derültek ki, ugyanis több nőnek is illetlen képeket küldött a nemiszervéről, miközben felesége gyanútlanul nevelte gyerekeiket.

Akármennyire is fáj kimondani, de ilyen gyönyörű Feleség és két ilyen csodálatos Gyermek mellett is képes voltam írásban flörtölni és gusztustalanságokat küldeni magamról több lánynak is - ismerte el Ács Dániel, azaz Daniel Nike reagálva Ponekker Virág bejegyzésére, melyben az énekesnő bejelentette, hogy elválik férjétől.

Valakinek soha nem adatik meg egy család. Valaki pedig nem becsüli meg. Szavakkal leírhatatlan a fájdalmam. Minden jót neked!" - írta bejegyzésében a kétgyerekes édesanya, aki nem tudja megbocsátani férje hűtlenségét.

Mivel Voksán Virág is kétgyerekes anyukaként szemléli a történteket, sőt, szakmájukból fakadóan ismeri a hűtlen felet is, így őt is megrázta a történtek.

"Számomra teljesen mindegy, hogy tényleges, vagy virtuális megcsalásról van szó, nálam egyik sem megbocsájtható. Az éjszakai életben ráadásul mindig van, aki kapható, mind a lemezlovasok, mind a rajongók oldaláról. A gyermekek előtt én is kaptam több intim fotót férfiaktól és egészen elképesztő ajánlatokat is, olyat is, ami nem bírná a nyomdafestéket. Ma is befut még néhány, de ahogy korábban sem, most sem nyitom meg ezeket. Gondolj bele, ha megnyitom, az illető meg örül, hogy ránéztem... Vagy milyen kellemetlen, ha a párom valaki más intim képét látja a képernyőmön" - kezdte Vokságn Virág, aki saját tapasztalatból tudja, hogy milyen nagy a kísértés ebben a szakmában. Viszont ő édesanyaként a másik oldalát szemléli a történteknek, számára sincs bocsánat egy ilyen esetben.