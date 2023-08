Több jel is arra utal, hogy az X-Factor és a Got Talent-franchise atyja, a műsorokban zsűritagként is látott Simon Cowell hátat fordít a tévéiparnak – hívta fel rá a figyelmet a Daily Mail.

A lap emlékeztetett rá, hogy Cowell eladta londoni házát és vidékre, Oxfordshire-be költözött, mellé pedig azt is kiderítették, hogy sikeres médiacégét, a Sycót átadta a menyasszonyának, Lauren Silvermannak, saját pénze már alig van benne.

Cowell jelenleg is zsűrizik a Britain's Got Talentben, más tévés kötelezettsége, érvényes szerződése azonban egyelőre nincs – inkább a kilencéves fiával szeretne minél több időt tölteni.